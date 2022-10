Ángel Fernández: "É unha tradición para min ir á tómbola"

Pensa que a ración de polbo no San Froilán ten que custar o mesmo que custa nunha feira. É dicir, 10 euros. El, Ángel Fernández Salvador —que compite na Copa de España de Motos Clásicas—, afirma que pode chegar a gastar uns 200 euros nas festas. A maioría deses cartos, no polbo das casetas. Aínda que tamén recoñece que a visita ás tómbolas é obrigada, o mesmiño que a degustación dos churros. Os dous sabores dominantes, polo que se ve, nas festas do San Froilán.

Canto estaría disposto a pagar por unha ración de polbo nas casetas do San Froilán?

Sobre 10 euros, un pouco menos que o que marcou o Concello e igual que custa a ración de polbo nunha feira.

Cal é a fórmula máxica para que esta festa se distinga doutras?

Para min, o que xa distingue esta festa doutras son as casetas do polbo e as barracas.

Hai algo que nunca se perda en cada edición das festas?

O paseo polas barracas e as casetas do polbo, polo medio de toda a xente que vai ao San Froilán.

Cal é o seu nivel de gasto nas festas luguesas?

Non sei canto podo gastar... penso que sobre 150 ou 200 euros ou, se cadra, algo máis. Depende das veces que coma o polbo nas casetas.

Churros ou castañas?

Churros.

Que San Froilán prefire: o das multitudes do Domingo das Mozas ou o máis tranquilo do resto dos días de semana?

Hai que ir o Domingo das Mozas, por suposto, aínda que estea a máis non dar de xente, ten o seu encanto. E tamén pola semana, máis tranquilo. Ou sexa, hai que ir todos os días por alí dar unha volta para gozar das festas.

Cal é o cachifallo que todos os anos compra nos mercadiños do San Froilán?

Non son de comprar moita cousa nas festas. O que si é tradición, para min, é ir á tómbola. Sempre que vou dar unha volta polo feiral, vou alí.

Bota de menos os senegaleses?

Os que teñen o seu posto legal si que terían que estar. Os que expoñen os seus produtos pola rúa non poden vir ao San Froilán.

Pensa que se liga moito nas festas de San Froilán?

Non che sei, levo moito tempo con parella e agora xa non estou para esas cousas.

Se tivese que resumir as festas nunha palabra, cal se lle ocurrería?

Familiares.

Cal é ese segredo inconfesable relacionado coas festas que nunca lle contou a ninguén?

Non teño secretos inconfesables, así que non che podo contar ningún xa que non existe.

Cantas veces na súa vida vestiría o traxe tradicional?

De cativo, si que fun algunha vez co traxe. Agora xa hai tempo que non visto o traxe tradicional porque non o teño.

De ter que escoller unha prenda, cal elixiría e por que?

Do traxe tradicional, creo que escollería o chaleco. É a prenda que máis me gusta.