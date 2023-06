DIRIGE desde Asturias una de las consultorías ambientales a la que recurren administraciones muy diversas, entre ellas la Xunta. Lleva varios años estudiando el río Miño a su paso por la ciudad con motivo de diversas actuaciones municipales previstas en él, en 2017, 2022 y ahora de nuevo.

Hay a quien le resulta difícil entender que el río esté lleno de mejillones y haya que protegerlos.

Es que tanto el potomida littoralis como el unio delphinus son especies muy sensibles a cualquier obra o actuación hidráulica y son muy valiosas para el río porque son indicadoras de su buen estado. Eso quiere decir que el Miño es un río maravilloso. La cuenca alta del Miño es el paraíso del mejillón. No tenemos ejemplos similares en otros ríos y es obligación y responsabilidad de la administración ambiental velar por su conservación. Tiene la obligación de proteger esa especie, que no haya captura, que no se tire a la orilla, y también la obligación de vigilar las actuaciones sobre su hábitat.

Puede haber centenares de miles de mejillones en el Miño, en la zona de Lugo, pero hay que conservarlos porque son especies muy valiosas e informan del excecpional estado de salud del río"

¿Son especies que solo hay en este río?

Toda la cabecera del Miño es de los mejores cursos fluviales de esta especie de Galicia. Significa que todo su hábitat está en muy buen estado, por eso existen estas especies, no hay escolleras, no está antropizado…. La cuenca media-baja está encajada entre embalses y se han llevado a cabo muchas otras actuaciones fluviales que lo han degradado. Por eso el río en Lugo es un espacio Red Natura. Hay que pensar que cada mejillón de 10 centímetros lleva 40 o 50 años en el río. La gente piensa en un mejillón como el de las Rías Baixas, de las bateas, que tiene un crecimiento rapidísimo, pero estos son auténticos abuelos. Tienen un ciclo de reproducción complicado, necesitan un hospedador intermedio, y son muy sensibles a cualquier alteración de su hábitat. Si son especies protegidas es por algo, no porque lo diga un ecologista de turno.

Han estudiado el río desde la zona donde se prevén las piscinas flotantes hasta después de la depuradora. ¿Cree que puede haber esas mismas poblaciones de mejillones aguas arriba, donde la Xunta sugiere hacer la zona de baño?

Hemos muestreado el río aguas arriba en los años 2017-2018, para otras actuaciones relacionadas con la fábrica de la luz, y también hemos visto que hay una población muy buena de ambas especies. Todo parece indicar que la situación de la especie en la cuenca alta del Miño es favorable. Y aplicando esos criterios de densidad creemos que puede haber centenares de miles de ejemplares.

Habla de la importancia y de la vulnerabilidad de estas especies. Con la medida que proponen, traslado de ejemplares a otra zona del río, ¿es compatible la preservación de la especie en esta parte de la cuenca con las piscinas flotantes que se proyectan?

Con las medidas que se proponen, totalmente. Son medidas precisamente para compatibilizar la conservación de esta especie con el desarrollo de una estructura que permita el baño.

La autoridad ambiental otorgó un permiso a las piscinas condicionado a que cada año antes de su instalación se muestree el río y se lleven a cabo las medidas de protección oportunas. ¿Podría suceder que este verano se trasladen mejillones y el próximo vuelva a haberlos en ese lugar?

Eso podría suceder, sí. Pueden venir arrastrados de la parte de arriba. Para eso toda infraestructura conlleva seguimiento. Son tareas habituales a realizar.