"Daría máis apoio e promoción aos comercios locais e de barrio"

Leva trinta anos rexentando unha carnicería no barrio lucense de Recatelo. Se algún día chegase a ser o máximo responsable da Xunta trazaría medidas para colaborar con que os comercios pequenos poidan desenvolverse e mellorar.

Cal sería a primeira medida que adoptaría se fose presidente da Xunta de Galicia?

Apoiaría máis ao pequeno comercio, ao local, ao de barrio. Hai que incentivar os negocios en barrios porque todo se centraliza nas aforas nas grandes superficies. Os compradores están contentos cos negocios de barrio, o trato ao público é diferente, na grande área están as cousas postas, compras e ninguén che aconsella sobre o que é bo.

Esta falta de apoio que denuncia pode afectar ao futuros dos comercios de proximidade?

Eu levo trinta anos con este negocio e dentro de catro anos pecho. Vai ser un negocio máis pechado neste barrio, no que van desaparecendo as tendas e os bares.

¿O difícil é empezar?

Empezar é dificil e manterse, máis. Se colles un negocio que está funcionando ben, pero é complicado empezar de novo. Eu estiven no Único da Ronda da Muralla e no Gadis de Ramón Ferreiro, e montei isto porque a xente me coñecía. O negocio de barrio necesita incentivos e máis promoción. A min vaime ben porque teño unha clientela fixa. Pero a xente nova vai ás areas grandes, mira menos a calidade e máis o prezo, as marcas brancas.

Vai ir votar nas autonómicas do próximo día 18? Vai votar habitualmente?

Eu voto sempre, por suposto. Estoume cansando de ir votar porque os políticos, tanto ten que sexan dun lado ou doutro, non solucionan nada. Meten as axudas aos grandes. De que lle vale a un autónomo que lle desconten 40 euros ao mes? Iso non é nada para soster un negocio.