Se incorpora a la jefatura de Tráfico de Lugo con la lección bien aprendida y habla de la red viaria de la provincia con conocimiento de causa. Ángel Álvarez (León, 1982) —licenciado en Derecho, funcionario de la escala superior de técnicos de Tráfico y exsubjefe de la jefatura de A Coruña— es consciente de la importancia de su cometido y llega con ganas de "continuar y reforzar" el trabajo de sus antecesores. Reconoce que en los últimos años hubo "avances importantes" en materia de seguridad vial, aunque advierte que el camino que queda por recorrer "todavía es largo".

¿Cuántas personas perdieron la vida este año en las carreteras lucenses?

Hasta la fecha, en vías interurbanas se han registrado 16 accidentes mortales con 17 fallecidos, lo que supone un incremento con respecto a las 14 que se registraban en las mismas fechas del año anterior. Este incremento nos tiene que hacer redoblar a todos el esfuerzo para lograr unas vías públicas más seguras. A pesar de este repunte, estamos en menos de la mitad de fallecidos que hace diez años.



¿Cuáles han sido las principales causas de los siniestros mortales?

Este año, sin duda, la causa que más se repite en los accidentes mortales es la distracción. Si hemos tenido 16 accidentes mortales en la provincia, en diez de ellos al menos aparece como factor concurrente la conducción desatenta. Y cuando hablamos de distracciones hablamos en un porcentaje muy importante del uso del teléfono móvil al volante, tanto para responder llamadas como para utilizar aplicaciones de mensajería e incluso redes sociales. Al volante, la prioridad absoluta tiene que ser la conducción. Si cuando conduces miras el móvil de vez en cuando, solo ves la carretera de vez en cuando. Y la carretera es siempre cambiante. Podemos pasar mil veces por una vía determinada, pero cada vez que pasemos va a haber algo distinto: un ciclista, un peatón, un vehículo que se incorpora... Y también es muy peligroso el cansancio.



De hecho, en este sentido están previstos cambios en el carné por puntos...

Sí, están previstos cambios para endurecer bastante la utilización de elementos como el móvil, que apartan la atención de la conducción. Cuando llevamos el teléfono conectado no elegimos el momento en el que nos mandan un mensaje o nos llaman, pero sí podemos elegir si le hacemos caso o no. Lo mejor cuando se conduce es desentenderse del móvil. Tendría que generalizarse un modo coche para ello. Además, usar el manos libres, aunque es preferible al manejo manual, también distrae.

Si cuando conduces mirar el móvil de vez en cuando, solo miras la carre

Y en la importancia de la velocidad y el consumo de alcohol y drogas, ¿están los conductores más concienciados?

La velocidad también sigue siendo un factor de riesgo importante, sobre todo a la hora de agravar las consecuencias de los accidentes. Y también seguimos registrando un número importante de fallecidos que no llevaban el cinturón de seguridad. Un accidente que podía haberse quedado en daños materiales puede acabar siendo mortal si no se hace uso del cinturón. Y en el caso del alcohol, hay cada vez más concienciación, pero cuando intervienen alcohol y drogas, las consecuencias suelen ser fatales. Hay que tener claro que conducir es mucho más que poder manejar con mayor o menor soltura los mandos del vehículo. Conducir es estar en condiciones de adaptarse a las circunstancias de la vía y poder reaccionar cuando sea necesario.

Si cuando conduces miras el móvil de vez en cuando, solo miras la carretera de vez en cuando. Se precisa un modo coche

¿En qué carreteras se producen principalmente los accidentes mortales?

Este año se ha dado una dispersión bastante notable. Hemos tenido dos accidentes con tres víctimas mortales en el corredor CG-2.2., pero por lo general no se han concentrado en unas pocas vías. La inmensa mayoría se ha producido en carreteras convencionales.

En general, ¿cómo es el estado de conservación de los viales de la provincia?

En líneas generales, el estado de los viales de la provincia es más que aceptable. Creo que los titulares de las vías han hecho un esfuerzo importante de conservación.

Se están estudiando proyectos para solucionar los problemas de O Fiouco

El año pasado Tráfico propuso que le retiraran el carné a más de 60 conductores mayores por pérdida de facultades. ¿Supone un problema en materia de seguridad vial el envejecimiento poblacional y la dispersión geográfica en Lugo?

Hay que aclarar que no se retira el carné porque una persona sea mayor, sino porque carezca en un momento determinado de alguna de las condiciones necesarias para conducir. Es cierto que Lugo tiene un porcentaje de población de edad avanzada superior a la media nacional, pero eso en sí no es el problema, también hay personas jóvenes que no cumplen las condiciones. La posibilidad de conducir da una autonomía y una libertad que de otra manera no es fácil de conseguir, pero tenemos que compatibilizarlo con la seguridad de esas personas y de todos los usuarios de la vía.

Este año fallecieron 17 personas y el año pasado por estas fechas 14. Hay que redoblar esfuerzos

También se realizaron varias campañas para evitar atropellos en la zona rural, ¿dan resultados?

Han dado muy buenos resultados. Es una materia en la que se lleva trabajando muchos años, más de una década, y es un tipo de actuación con varios soportes: se reparten elementos reflectantes, como chalecos o brazaletes, y también se realizan actividades con la colaboración de ayuntamientos y policías locales para repasar cómo se debe circular. Se incide en la necesidad de ver, pero también de ser visto por los demás usuarios de la vía. Creo que ya se ha normalizado el uso de elementos reflectantes.

Este año, varios lucenses fueron investigados por comprar puntos del carné a través de internet, ¿es una práctica excepcional o resulta preocupante?

Creo que las dos cosas. Son casos aislados pero también es preocupante. Los puntos se retiran por las infracciones que causan más perjuicio a la seguridad vial y cualquier fraude es perseguido Cuando una persona pierde parte de los puntos puede recuperarlos sin necesitar de cometer un fraude o complicarse la vida, bien pasando un determinado periodo sin ser sancionado, o bien mediante cursos de sensibilización y reeducación vial, que tienen un coste económico, pero salen mucho más baratos a la larga

¿Cuáles son actualmente las principales causas por las que se sanciona en materia de tráfico en Lugo?

Aunque actualmente existen un elevado número de infracciones por exceso de velocidad —presente en muchos accidentes con heridos graves o mortales—, es también prioritario evitar las distracciones y el uso del teléfono móvil al volante, así como detectar la falta de uso de cinturón de seguridad y sistemas de retención infantil, la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas, el estado del vehículo….

La velocidad influye en muchos siniestros. Si interviene el alcohol, las consecuencias son fatales

En materia de velocidad, la DGT se está planteando reducir a 80 kilómetros por hora la velocidad en carreteras convencionales, ¿qué opinión le merece esta medida?

Actualmente está en proyecto la modificación del reglamento de circulación y habrá una unificación de la velocidad en las carreteras convencionales, sin perjuicio de aquellos tramos que requieran límites más reducidos. Hay que tener en cuenta que el nivel de seguridad de las carreteras convencionales dista mucho de los de las autopistas y autovías cuando se circula a velocidades elevadas, por lo que consideramos que una reducción en estas vías no perjudicaría a la fluidez de la circulación, y en cambio beneficiara mucho la seguridad. La mayor parte de las víctimas mortales en la provincia se producen en carretera convencional.



Tráfico cuenta cada vez con medios más avanzados para controlar la velocidad, como el veloláser o los radares móviles en las motocicletas, lo que aumentan en un sector de la población la percepción de que se sanciona para recaudar. ¿Qué le diría a los conductores que tienen esa opinión?

Las normas están para garantizar la seguridad de todos y la convivencia en las vías públicas. La sanción, aunque es el último recurso, es necesario cuando no se cumplen estas normas. Hay que pensar que la velocidad está, a nivel nacional, en casi una tercera parte de los accidentes mortales. Es fundamental adaptar la velocidad a las condiciones climatológicas, el estado de la vía, etcétera. Los agentes del subsector de Tráfico de Lugo trabajan duro a diario para velar por la seguridad en las carreteras de la provincia y rebajar estos porcentajes.

"Es una prioridad hacer del corredor una vía más segura"

El corredor de Sarria se ha cobrado ya varias vidas. ¿Son seguros estos viales o urge tomar medidas?

Tanto por parte del titular de la vía, como de la Dirección General de Tráfico y de la agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, se están estudiando actualmente cuales podrían ser las medidas más convenientes para reducir la siniestralidad. Las administraciones, en el marco de sus competencias, trabajan para que las vías sean seguras y para atenuar los errores que puedan cometer sus usuarios, pero hay que tener en cuenta que el principal elemento de seguridad activa es el conductor. Es fundamental adecuar siempre la velocidad a las condiciones de la vía y a la climatología y extremar la atención a la hora de conducir.



En el corredor de Brión, por ejemplo, se instalaron pivotes separando los dos carriles de circulación en tramos peligrosos. ¿Serían necesarias medidas similares en el corredor CG-2.2?

Es una medida que podría tener recorrido, pero se están elaborando varios informes actualmente y habrá que esperar a recabar todos los datos técnicos necesarios y analizar a fondo los resultados para sacar medidas concretas. Actualmente, está entre las prioridades de todos que el corredor de Lugo a Monforte sea una vía lo más segura posible.



Actualmente, también hay un problema serio con la Autovía A-8 en O Fiouco, ¿cree que tiene solución?

Por parte de la Dirección General de Tráfico ya se ha instalado un sistema automatizado de desvío de tráfico que permite desviarlo por la Nacional 634 cuando las condiciones de visibilidad no son las mínimas para garantizar una circulación segura. Este sistema permite desviar el tráfico prácticamente en tiempo real y también facilita la reapertura al tráfico cuando las condiciones mejoran lo suficiente. Por otra parte, se ha instalado un sistema de balizamiento inteligente que, además de marcar la trayectoria de la vía cuando las condiciones, sin ser óptimas, no son tan malas como para obligar al cierre, nos avisa también de la presencia de vehículos que preceden al nuestro para poder extremar la precaución y respetar la distancia de seguridad. Además, existen radares de tramo para asegurar, en la medida de lo posible, que la velocidad a la que se circula es segura. Hay que tener en cuenta además que los mensajes de señalización que se comunican por los paneles de mensaje variables instalados en los viales son de obligado cumplimiento.



¿Hay previstas nuevas actuaciones?

Me consta que el titular de la vía está desarrollando proyectos para tratar de atenuar o solucionar en la medida de lo posible el problema. Y por parte de la Dirección General de Tráfico es un tramo que se analiza de manera permanente y requiere la atención especial de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil.



En la zona de A Mariña, la instalación de un radar en un tramo recto del puente de los Santos, en Ribadeo, también creó cierta polémica ¿Era realmente necesaria su instalación en esa zona?

En primer lugar es importante tener en cuenta que se trata de un punto esencial de la red viaria. Que se produzca un accidente en un viaducto o en un puente siempre causa una distorsión importante en la fluidez del tráfico. Además, ese tramo en concreto del puente de los Santos de Ribadeo es un punto en el que existen condiciones climatológicas muy cambiantes, con mucho viento, y en ocasiones con niebla, lo que aumenta de forma considerable el riesgo de accidente si se supera la velocidad permitida. Igualmente, antes de poner en funcionamiento el radar ser realizaron varias pruebas y se detectó que era una zona en la que se cometían excesos de velocidad recurrentes. La combinación de todos esos factores motivó que se instalara el radar. Siempre se valoran todos los aspectos relacionados con la seguridad vial y cada actuación que se lleva a cabo en este sentido está justificada.

"Se registra una media de 110 accidentes con animales al mes"

Otro problema en la provincia son los accidentes con animales implicados. ¿Cuántos se han registrado en lo que va de año?

Estamos teniendo aproximadamente una media de 110 accidentes de este tipo al mes y normalmente son accidentes con daños materiales. Es complicado evitarlos, pero nos consta que los titulares de las vías están trabajando en determinados sistemas para ordenar el paso o asustar a la fauna. Es muy importante prestar atención a la señalización sobre la presencia de animales en la vía y, aunque haya poca circulación, hay que adecuar la velocidad a esa señalización. Si se ha colocado en un lugar determinado es porque hay una probabilidad relativamente elevada de que irrumpan animales en esa vía, por lo que es otro factor importante a tener en cuenta para adecuar la conducción a esa circunstancia.



Últimamente los jabalíes campan a sus anchas por los viales de Lugo —Ronda da Muralla, Nacional VI...—, lo que supone un peligro para la seguridad vial, ¿se van a tomar medidas al respecto?

No hay duda de que es necesaria la coordinación entre todas las administraciones con competencia en la materia. Si se sigue dando esta problemática habrá que adoptar medidas dentro de lo que permita la normativa y usar los recursos necesarios para que los jabalíes dejen de ser un elemento que altere la seguridad vial.