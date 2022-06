La Anexa exige conservar el pabellón y Profesorado logra suelo para su sede

La Diputación aprobó este viernes la cesión de los terrenos necesarios para construir la nueva sede de Formación de Profesorado en el campus. El acuerdo se tomó el mismo día en que los padres de la Anexa salían a la calle para rechazar que la USC se quede con un pabellón que reivindican como imprescindible para el colegio.

Las familias descubrieron recientemente el acuerdo para que Profesorado recupere el uso de instalaciones que en este momento utiliza el colegio para clases de gimnasia actividades extraescolares y hasta como patio en los días de lluvia.

La solución buscada para que los alumnos de Profesorado vuelvan a tener un pabellón perjudica a 450 niños, denuncian las familias, que ya han anunciado que están dispuestas incluso a parar las obras de adaptación del pabellón, que la USC prevé iniciar inmediatamente, con una inversión de 400.000 euros.

En medio de esa situación de conflicto, la Diputación oficializó en la junta de gobierno la cesión, hasta 2058, de dieciséis parcelas, situadas junto a Humanidades y con una superficie de casi 7.500 metros cuadrados, para trasladar a la zona universitaria la facultad de Formación de Profesorado. El presidente de la institución, José Tomé, señaló que se mantiene el compromiso histórico del organismo provincial con la Universidad.

Una vez hecha efectiva la cesión de los terrenos, la USC podrá construir los edificios que necesita Profesorado, incluido un nuevo pabellón deportivo.

El objetivo de la Universidad es tener listas las nuevas construcciones en 2024. Pero Profesorado ha venido reclamando la necesidad de contar con unas instalaciones deportivas adecuadas hasta que pueda trasladarse al campus. Esa exigencia motivó la decisión por parte de la USC de recuperar instalaciones en la Anexa que son de su propiedad.

Sin embargo, el acuerdo para satisfacer las exigencias de Profesorado no ha sido aceptado por las familias, que decidieron multiplicar la presión para lograr mantener el uso del pabellón.

Mas cesiones. La Diputación, por otra parte, también acordó prorrogar hasta 2058 la cesión de otras ocho parcelas, entre ellas las que ocupan varios edificios de la USC, como la Escola Politécnica, el Cactus, el complejo docente que alberga Relacións Laborais, Enfermería y Humanidades, o los solares en el que se asientan Ade, el Ibader o la Biblioteca Intercentros. Se prolonga también la cesión de la carballeira, de los terrenos que ocupan Veterinaria, el Cebiovet y el Rof Codina, así como la vaguada y el anfiteatro.

En esa zona también se extienden las cesiones a otras entidades, como la del solar del local de Raiolas o la realizada al Inserso para el centro de atención especializada y la del Centro San Vicente de Paul.

Crece la presión política

La movilización de las familias de la Anexa suma apoyos políticos y tanto Ciudadanos como el BNG anunciaron que llevarán al próximo pleno el asunto, con la exigencia de que el colegio mantenga el uso del pabellón deportivo.

Los nacionalistas, que se sumaron a la manifestación de los padres por Ramón Ferreiro, anunciaron una moción reclamando que la Xunta busque una solución urgente para garantizar las instalaciones precisas tanto para la facultad de Formación de Profesorado como para la Anexa.

«É responsabilidade do goberno galego buscar o conseso entre as familias, a USC e o centro para garantir que ambas comunidades teñan acceso ás instalacións necesarias para desenvolver as súas actividades», manifestó Rubén Arroxo. El teniente de alcalde también dijo que hay que garantizar que «os 500 deste centro de ensino teñan acceso ao pavillón».

En tanto, Cs propondrá instar a USC y Xunta a paralizar las obras previstas para el pabellón de Anexa y devolver la instalación al colegio.

El concejal Juan Vidal Pardo manifestó que «el plan de la USC y la Xunta es un sinsentido» y sostuvo que «el colegio no puede prescindir de ese espacio que dejará al alumnado sin instalaciones para clases de educación física, para recreos, actividades no lectivas e incluso reuniones».

Vidal Pardo recalcó que entre las familias «el malestar es enorme por este agravio generado innecesariamente» y dijo que mantener el plan tendría «unas consecuencias que merman objetivamente la calidad educativa en el centro. Añadió que la obra prevista supondría destrozar el pabellón, que quedaría dividido en dos, dijo.