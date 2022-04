El jefe de Anestesiología del Hula, Francisco Pardo, repasa en esta entrevista la evolución de una especialidad presente cada vez en más ámbitos del hospital.

¿Cuál diría que fue el mayor cambio en su especialidad desde que empezó a ejercer?

La monitorización, el sistema de vigilancia del paciente. Antes era muy artesanal, nos teníamos que basar en cuatro constantes: la frecuencia cardíaca, la tensión, mirábamos la coloración, cómo era la sangre para saber cómo era la oxigenación de los tejidos. Había mucho de arte en aquella forma de trabajar. Ahora hay muchos controles, desde los que se vigila la profundidad anestésica, la cantidad de anestésicos que le estás dando al paciente, la presión pulmonar, la administración de gases, la pulsioximetría, que te mide constantemente el nivel de oxígeno en los tejidos periféricos... un cambio radical.

La duración de las cirugías ha tenido que cambiar la forma en la que se anestesia. Algunas serán más breves...

En realidad son más largas. Por ejemplo, en una cirugía abierta de resección de colon, un cirujano avezado tardaba dos horas y media. Hoy en día la misma cirugía laparoscópica o robótica no son menos de seis horas. Se ha hecho menos agresiva la cirugía, menos invasiva, pero lleva más tiempo. Siempre comparo la anestesia con viajar en avión. Tienes el despegue, que es una fase bastante arriesgada. Luego hay el mantenimiento, que quizás sea la fase menos peligrosa y el despertar, regresar a la situación basal del paciente antes de la anestesia, que es otra fase delicada. Los nuevos anestésicos facilitan que, al estar tantas horas en quirófano, el despertar sea más rápido porque se retienen menos en el cuerpo que los antiguos. Los otros tardaban más en metabolizarse, estos se liberan más rápido y también se eliminan más rápido.

Ahora se está generalizando la cirugía robótica, después será la nanorrobótica. ¿Cómo se adaptará su especialidad a estas nuevas formas de hacer cirugía?

Anestesia es una especialidad que siempre ha permitido que las técnicas quirúrgicas avancen y va a seguir haciéndolo, pero creo que el ámbito donde va a crecer más la especialidad está fuera del quirófano. En tratamiento de dolor; en Reanimación, que son los cuidados críticos postoperatorios, y en las pruebas funcionales que antes se hacían a veces pasándolo mal el paciente, con dolor, y ahora ya no estamos dispuestos.

¿Qué pruebas?

Endoscopias digestivas, estudios de hemodinámica, biopsias de próstata que antes se hacían en las consultas sin sedación, conizaciones en las mujeres… Creo que será el campo en el que más va a crecer, el de la anestesia asociada a pruebas. Por ejemplo, la sedación en resonancia. Una persona claustrofóbica no lo aguanta, pero hay muchas que, sin serlo, tampoco soportan una hora metidos en la máquina porque es un espacio muy pequeño y se pasa mal, ya que, al fin y al cabo, te están haciendo una prueba que quizás cambie tu situación. Estar allí para sedar al paciente y hacer que lleve mejor la prueba es importante. Ese un campo donde la anestesia ya está creciendo. Aquí en Neumología hacemos pruebas muchas veces con anestesia general; en Electrofisiología, Hemodinámica… La braquiterapia [colocación de semillas radiactivas en el tumor] va a empezar en el Hula y los anestesiólogos tendremos que estar ahí porque el tratamiento puede ser doloroso.

Una queja recurrente entre las parturientas es que se pase la ventana de oportunidad de la epidural porque no está disponible el anestesista…

Para partos y epidurales hay un anestesiólogo de guardia. El problema es que, si en ese momento está con una cesárea, no puede poner una epidural. Creo que los casos en los que se pasa el momento de poner la epidural son contados.

En Lugo se registraron en su momento protestas reclamando el acceso a la epidural, ¿ha bajado en los últimos tiempos su demanda ya que ahora prima el parto no medicalizado?

Efectivamente. Ahora la tendencia es al parto lo más natural posible y se cree que la epidural lo artificializa. En preanestesia tenemos una consulta específica para embarazadas a las que explicamos en qué consiste la epidural y para obtener el consentimiento informado si la desean. Siempre aconsejo a las mujeres que firmen el consentimiento, por si acaso, y que después, si no la quieren, renuncien a ella.

¿Algún paciente le ha dicho que se acordaba de lo ocurrido en quirófano pese a estar anestesiado?

Sí, pero no solo a mí. Eso era más frecuente en la época en la que no había monitorización. Al paciente se le administra un relajante muscular, para que no pueda moverse y tenga los tejidos blandos para que el cirujano pueda operar en calma. Si al paciente no lo duermes con otra medicación está paralizado pero completamente despierto. En aquella época al no medirse la profundidad anestésica hubo personas que se despertaron durante las intervenciones y tienen recuerdos de la operación. Dicen que no tuvieron dolor pero que se acordaban de todo. Hoy en día solo hay dos cirugías en las que sería previsible que ocurriera: una es la cirugía cardíaca porque cuando entran en circulación extracorpórea se puede producir eso por el volumen de distribución de la sangre y la otra es la cesárea con anestesia general porque, como el niño va a salir, no puedes administrar anestésicos hasta que está fuera. Duermes inicialmente a la madre con el mínimo imprescindible.

¿Qué necesidades primordiales tiene el servicio en el Hula?

Ahora mismo recursos humanos. Somos insuficientes para el trabajo que tenemos y vamos tirando con dificultad. Este es un servicio que siempre ha estado infradotado, pero hemos tenido épocas con más personal facultativo. Ahora somos 32 además de los residentes, que siempre están tutelados por un adjunto. Nos vendría bien 6 facultativos más para atender la demanda actual y si se amplía la oferta tendremos que llegar a 40.

Porque además se va a ampliar la cirugía mayor ambulatoria...

Sí, ahora está limitada por espacio pero se va a ampliar, lo que implicará más quirófanos y estos más anestesiólogos.

¿Cuál fue el papel de Anestesiología en la pandemia?

Aquí las dos primeras olas fueron benévolas, la más fuerte fue la tercera. En esa nos vimos desbordados todos. La Uci tuvo, salvo cuatro o cinco camas, todas ocupadas con enfermos covid y, a partir de ahí, empezamos a llevarlos los anestesistas. De los doce huecos de Reanimación se ocuparon once. Si hubiera ingresado otro paciente crítico más hubiera tenido que hacerlo en quirófano, ser atendido allí. Tuvimos dos semanas la cirugía programada parada hasta que se fue vaciando la Reanimación, pero la tumoral se mantuvo toda siempre.