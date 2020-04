"El anciano debe ser contemplado y no discriminado por la edad"

¿Percibe que los ancianos tienen ahora más recelo para acudir al médico cuando se encuentran indispuestos?

Sí. Es doble. Desde el punto de vista del paciente existe un temor muy grande al contagio. El anciano que no tiene deterioro cognitivo es consciente de la alta letalidad en los mayores de 70 años. Ellos intentan modificar sus hábitos de vida para no contagiarse, entre ellos no acudir al médico de atención primaria ni a los servicios de urgencias. Por parte de las instituciones sanitarias también se promueve la telemedicina. Y además los profesionales tenemos temor a que no vayan cuando están sintomáticos por cualquier otra patología (cardiopatías, diabetes...).

¿Están retrasando también su ingreso en geriátricos cuando sería preciso debido a que ya no pueden recibir en casa la atención necesaria para su deterioro físico o mental?

Probablemente sí que existan algunos casos, de todas formas no tantos como podrían ocurrir en época sin pandemia. Cuando se institucionaliza a un paciente en un centro sociosanitario es porque el apoyo familiar para recibir atención en el domicilio es totalmente insuficiente. Ahora, debido al confinamiento, los familiares, los cuidadores, en muchos casos tienen más dedicación para las personas mayores, con lo cual ese equilibrio no es tan acusado, De todas formas puede haber casos puntuales de personas que viven en soledad que sí lo precisen y que por los momentos en que nos encontramos se está retrasando su ingreso en una institución.

¿Qué consejos les da a las personas mayores que viven solas para que puedan sobrellevar el confinamiento?

Yo aconsejo que el paciente que vive solo tenga la mayor cercaníaposible, a través del teléfono, con sus familiares y vecinos y a nivel sanitario que no tenga recelo de comunicarse con su médico decabecera y con todas las especialidades ante cualquier duda. A nivel higiénico-dietético recomiendo que se mantengan activos, que caminen por el pasillo, que tengan cuidado con las caídas, que no descuiden la alimentación ni la medicación, que dispongan de los servicios sociales de su ayuntamiento y de los centros de salud para que les proporcionen todas las ayudas en el hogar, que se motiven, que lean, que vean la televisión, que se entretengan, etc.

"Es más probable que los que viven en soledad se descompensen o sufran otras enfermedades como ansiedad o depresión"

¿El aislamiento social le puede pasar más factura mentalmente a los ancianos que viven solos?

Si la soledad, aunque sea voluntaria, ya es de por sí un medio hostil, aún lo es en mayor medida en el estado actual. Es más probable que este tipo de población presente descompensaciones de enfermedades previas o que sufran nuevas, ansiedad, depresión, insomnio... Por eso ante cualquier síntoma que se pongan en contacto con la familia, los vecinos o las instituciones sanitarias.

¿Qué le parece las propuestas que se están haciendo para que se alargue el confinamiento de las personas mayores?

Primero, a nivel personal no concibo la desescalada sin que se hagan de forma paralela test masivos de detección porque si no nos encontraremos con un aumento de la incidencia de la enfermedad. En segundo lugar me gustaría que el anciano sea contemplado y no sea discriminado nunca por la edad. Ahora bien, es población de riesgo con una alta letalidad cuando sufre el proceso, con lo cual se debería de optar por medidas preventivas para disminuir el riesgo de contagio. Presumo que los ancianos serán de las personas que van a tardar más en poder realizar una vida sociofamiliar normal. De todas formas debe existir un protocolo de actuación para que, con todas las medidas de prevención, puedan cuanto antes salir de su casa acompañados, pasear, hablar con familiares y vecinos... Mucho mejor para ellos