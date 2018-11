Una septuagenaria lucense reconoció este jueves ante la jueza del Penal número 1 de Lugo que atacó a su vecino a martillazos. La mujer explicó que le propinó al hombre varios golpes en la cabeza, pero dijo que lo hizo únicamente para defender a su marido, que estaba siendo agredido.

Según relató la acusada, el matrimonio residía en el tercer piso de un inmueble sito en la zona de A Milagrosa –en la Rúa Becerreá– y mantenía malas relaciones con su vecino del segundo. "Facíanos a vida imposible e ameazábanos de morte todos os días. El tiña problemas coa bebida e sempre estaba descontrolado", dijo. Tanto la mujer como su marido afirmaron que vivían constantemente con mucho miedo por la actitud de su vecino, ya que temían que cualquier día llegara a cumplir sus amenazas.

Y ese temor se intensificó el 10 de julio de 2015, cuando la pareja llegó al portal de su vivienda ~sobre las tres y media de la tarde– y el vecino subió las escaleras tras ellos en actitud hostil. "Estabamos facendo obras na casa e o home estaba molesto, xa que durmía todo o día. Comezou a insultarnos e díxonos que nos iba cortar o pescozo. Nós entramos na casa"· contó la mujer, "pero sentimos que andaban na cerradura e decidín abrir".

En cuanto abrió la puerta, el vecino la agarró y la empujó contra la pared, por lo que su marido se acercó a socorrerla y se puso en medio. Sin embargo, todo su esfuerzo resultó en vano, ya que el hombres se puso todavía más agresivo y también lo atacó. "Zarandeabame dun lado a outro sen parar e intentaba golpearme a cabeza contra as paredes. Escoitaba que ela berraba e pedía que me soltara, pero non facía caso. Chegou un momento", relató el hombre, "que estaba tan mareado que xa non escoitaba nada. Se non é por ela, eu hoxe estaría morto".

Dos policías afirmaron que el vecino era corpulento y bebía en exceso, por lo que era 'complicado' defenderse ante él

Ante esa situación, la anciana no lo dudó ni un instante e intentó defender a su marido como pudo. "Como estabamos en obras había ferramentas na entrada. Eu pensei que o mataba, así que vin o martelo, collino, e deille na cabeza varias veces, pero aínda así non o soltaba. Non o deixou ata que o fixen sangrar. Eu nunca lle quixen facer dano a ese home, pero temía pola vida do meu marido e pola miña. Cando o soltou, eu xa non o golpeei máis", afirmó.

Cuando llegó la Policía Nacional, el vecino sangraba por la cabeza y por la nariz. Según se recoge en el escrito de acusación de la Fiscalía, el hombre acabó con el tabique nasal roto, aunque la acusada asegura que únicamente lo golpeó en la cabeza. "Tivo que dar coa nariz nos contadores da luz ou algo así, porque eu soamente lle dei na cabeza. De feito, non lle podía dar na cara porque el estaba agachado mentras zaradeaba o meu marido".

Los agentes que testificaron en la vista oral confirmaron ante la jueza que conocían a la víctima de actuaciones anteriores, ya que el hombre tenía "problemas con la bebida". Además, explicaron que era una persona "muy corpulenta" y que era "complicado" que el matrimonio pudiera defenderse ante él.

Tivo que dar coa nariz nos contadores da luz ou algo así, porque eu soamente lle dei na cabeza

Tras escuchar todos los testimonios, la representante del ministerio fiscal mantuvo la acusación contra la septuagenaria como autora de un delito de lesiones, "ya que ella misma reconoció la agresión", pero pidió al tribunal que se le reconociera la circunstancia atenuante de legítima defensa y modificó su petición inicial de condena.

El ministerio público pedía en un principio para la anciana dos años y medios de cárcel –una pena que implicaría su ingreso en un centro penitenciario– pero finalmente solicitó que se le imponga "la pena mínima que estime su señoría".

El abogado de la defensa, por su parte, pidió que se reconozca la legítima defensa como eximente completa y que la mujer, de 74 años de edad, sea absuelta del delito que se le imputa. El juicio quedó visto para sentencia en el Penal 1.

La acusada

"Deus lle dea paz, porque el deunos un inferno"



El vecino implicado en el altercado también fue acusado de un delito leve de lesiones y la Fiscalía pedía para él una multa de 600 euros, pero el hombre ya falleció. "Dios lle dea paz, porque el aquí deunos un inferno", comentó la acusada.



Secuelas psicológicas

​La septuagenaría explicó que el incidente con su vecino le dejó secuelas psicológicas, ya que desde entonces está a tratamiento con ansiolíticos.