Busca a su marido octogenario durante dos horas y la Policía Local consigue localizarlo

Agentes de la Policía Local de Lugo facilitaron el reencuentro de un matrimonio de ancianos que se perdieron el uno del otro en la capital lucense y no eran capaces de encontrarse. Ambos vagaron más de dos horas por el centro de la ciudad con el corazón en un puño, hasta que le pidieron ayuda a los agentes y la historia acabó con final feliz.

La Policía se movilizó sobre las once menos diez de la mañana de este martes, después de que un ciudadano llamara a la Sala del 092 para solicitar que acudiesen a un establecimiento de la Rúa Nova, ya que al parecer había una persona de avanzada edad que se encontraba desorientada.

Una patrulla de la Unidad Territorial de Policía de Barrio acudió al lugar y comprobó que había un hombre, de 89 años de edad, que no sabía dónde estaba ni recordaba de dónde venía. El hombre les dijo a los agentes que residía en otra localidad y que se había desplazado esa misma mañana hasta la capital lucense porque su esposa tenía una consulta médica en una clínica privada. Sin embargo, el octogenario no era capaz de recordar dónde vivía ni el nómbre del centro médico. Además, el hombre no tenía teléfono móvil, por lo que no podía ponerse en contacto con ningún familiar.

Los policías subieron al anciano al vehículo policial y lograron contactar con el taxista que había trasladado a la pareja desde Sarria hasta Lugo, quien explicó que los había dejado en la estación de autobuses.

Los agentes empezaron a recorrer el centro a pie con el octogenario y al pasar por delante del Concello reconoció la zona y contó que había pasado por allí previamente con su esposa y que se habían dirigido hacia la Rúa da Raíña. En ese momento, otro policía que se encontraba de servicio en la Praza de Santo Domingo informó por la radio del cuerpo que una señora llevaba dos horas buscando a su marido y no lograba encontrarlo, por lo que llevaron al hombre hasta el lugar en el que se encontraba la mujer.

Tal y como explicó el portavoz del cuerpo, la pareja se abrazó "visiblemente emocionada y al borde de las lágrimas", mostrando su agradecimiento a los agentes.