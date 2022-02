La anafilaxia, de la que se dan 250 casos nuevos al año, ya tiene código de alerta

Unos 250 lucenses sufren cada año un episodio de anafilaxia -una reacción de hipersensibilidad grave cuando el organismo entra en contacto con algún alérgeno- y 20.000 podrían pasar por esa situación. Entre esos nuevos casos hay episodios leves -con una urticaria generalizada y cierta dificultad para respirar, por ejemplo- y otros graves -cuando se da lo que se llama compromiso hemodinámico; es decir, acompañada de hipotensión y que es potencialmente mortal- pero todos deben tomarse muy en serio.

Igual que para otros problemas en los que la respuesta rápida es imprescindible para tener un buen pronóstico -como el infarto, el ictus o la sepsis-, también para la anafilaxia se ha creado un código de alerta. El Sergas ha creado equipos multidisciplinares en todas las áreas, que son los encargados de difundir el cógido anafilaxia. El objetivo es el reconocimiento precoz del problema, la administración rápida de la adrenalina intramuscular, que es el tratamiento adecuado para que la reacción no siga desarrollándose, y el traslado inmediato al hospital.

El jefe de Alergología del Hula, Francisco Carballada, recuerda que lo que se pretende con esta medida es mejorar la atención a estos casos y mejorar la supervivencia. Uno de los pasos que implica es, después de acudir al hospital cuando se produce el episodio, la derivación rápida a un servicio de Alergología. En realidad, esto ya se venía haciendo en Lugo. "Ante la sospecha de un caso de anafilaxia se hacía una derivación a través del programa Hermes [programa de derivación rápida entre Atención Primaria y Hospitalaria] para verlo cuanto antes", explica el doctor Carballada. De hecho, puntualiza que muchos pacientes fueron derivados ante el inicio brusco de lesiones cutáneas y sin que concurriera con dificultad respiratoria o hipotensión, dada la firme sospecha de que se trataba de un caso de anafilaxia.

Un 4% de la población tiene alergia a algún alimento y un 3% a la picadura de un insecto, lo que muestra la prevalencia de la anafilaxia

No es solo que este tipo de reacciones de hipersensibilidad sean frecuentes, es que además son muy recurrentes. El doctor Carballada recuerda que un 4% de la población tiene alergia a algún alimento y un 3% a la picadura de un insecto, lo que da una idea de lo prevalente que puede llegar a ser la anafilaxia. Además, entre el 30% y 55% de los casos se pueden repetir.

En los servicios de Alergología el primer paso es diagnosticar la alergia, conocer exactamente a qué proteínas se tiene. En algunos casos, es algo que resulta relativamente sencillo. Por ejemplo, un paciente describe que estaba trabajando en el campo, recuerda la picadura de una abeja y que comenzó a sentirse mal. La hipótesis es que tiene alergia al veneno de himenóptero.

Sin embargo otros casos son más complejos, menos evidentes, e incluso en una pequeña proporción no se llega a saber qué causó esa reacción. En el servicio del Hula se han diagnosticado decenas de alergias a la carne de mamífero propiciadas por la picadura de garrapata. En esos casos, que empezaron a llegar en 2011, a menudo la reacción alérgica se producía durante el sueño, en mitad de la noche.

Como es una reacción diferida en el tiempo, eso dificulta el diagnóstico. Primero el paciente tiene que haber sido picado por una garrapata -algo que algunos ni recuerdan que les haya pasado- y con el tiempo desarrolla una alergia a la carne de ternera, cerdo o cordero. Come alguno de esos productos y, cuando hace la digestión, puede sufrir una reacción anafiláctica. Sin embargo, no es sistemática. No se da cada vez que come ese tipo de carne. Se cree que la manera de cocinarla, y muy especialmente la pieza, puede influir. Así, por ejemplo, los riñones tienen más concentración de alfagal (la proteína a la que se tiene la alergia) y por eso muchos casos se manifiestan tras ingerir esas vísceras.

En esos casos, para el paciente puede ser virtualmente imposible relacionar su primera reacción alérgica con la carne que comió horas antes.

Deshabituación a alérgenos

En algunos casos, los alergólogos proponen a los pacientes un proceso de deshabituación, que es la administración controlada y en dosis crecientes del propio alérgeno. Se hace con algunos alimentos, como el huevo, para que la persona alérgica pueda tolerar con seguridad la ingesta de un alimento común, presente en muchos platos. El mismo mecanismo es el que se usa en las vacunas contra el veneno de himenóptero, habituando al paciente alérgico a esas picaduras.