Ana Sandamil: "No le haría nada a mi hija, era lo que más quería"

Ana Sandamil, acusada de matar a su hija Desirée Leal en Muimenta el 3 de mayo de 2019, ha vuelto a defender ante el jurado popular que no recuerda "nada" de lo sucedido durante la noche y la madrugada de los hechos y que "jamás" haría daño a la pequeña.

La declaración de la acusada ha abierto en la mañana de este lunes la repetición de la vista judicial por el crimen de Desirée Leal.

El testimonio de Sandamil este lunes ha transitado en la misma línea que en el primer juicio. Asegura no recordar nada de lo que ocurrió desde la noche del 2 de mayo a la mañana del día 3, cuando dice que descubrió a su hija muerta, tirada sobre el suelo de la habitación donde había dormido con ella. "No me acuerdo de haber hecho nada a mi hija conscientemente. No le haría nada. Era lo que más quería, cómo iba a hacerle daño", relató.

La acusada ha vuelto a afirmar que su estado psicológico estaba alterado desde hacía meses, coincidiendo con su asistencia a un curso de formación para desempleados. Dice que "oía voces" en su cabeza, que escuchaba que el navegador del coche le "hablaba" y que se sentía "perseguida" por sus compañeros de curso, de los que pensaba que "le echaban veneno" en el café. Incluso, continuó, llegó a creer que alguien estaba "envenenando" el agua y que, por eso, empezó a consumir agua embotellada.

Sin embargo, Ana Sandamil no relató que le sucedía esto a los facultativos a los que acudió meses antes del crimen porque, según la acusada, "tenía miedo a perder" la custodia de la niña en favor del padre de la pequeña, José Manuel Leal, del que se separó cuando la pequeña tenía "tres años".

Sobre el progenitor de la niña, Sandamil declaró este lunes que él la "maltrataba", aunque también reconoció que nunca llegó a denunciarlo "por miedo".

"Pensé que se había caído de la cama"

En lo que respecta al hallazgo del cadáver de Desirée, Sandamil se encontró a su hija en el suelo cuando fue a verla, después de desayunar, y pensó que "se había caído de la cama". Siempre según su relato, en ese momento le tomó el pulso y, al ver que no tenía, intentó reanimarla, para lo cual le apretó el pecho, le abrió la boca e intentó insuflarle aire. Dijo que no vio si la niña tenía sangre en la boca, ni tampoco vio restos en sus manos o en la almohada, solo en una zapatilla. Entonces fue a avisar a su madre de que "algo" le había sucedido a la niña, según su versión.

Ana Sandamil llega a la Audiencia Provincial de Lugo. XESÚS PONTE

La acusada de acabar con la vida de su hija también afirmó que quiso suicidarse cuando su madre llamó a su tío y le contó que ella "le había hecho algo a la niña". Según su testimonio, se tomó una tableta entera de Trazodona, un medicamento que tomaba normalmente para poder "dormir", pero su madre la "obligó a vomitar".

En cuanto a los restos de esa medicación hallados en la niña, y que la acusación atribuye a un intento de la madre por adormecer a la niña para perpetrar el crimen, negó que ella le hubiese dado ningún sedante. Según su relato, "quizás" la niña podía haber tomado la medicación de su "botella", porque ella solía machacar las pastillas y mezclarlas con agua para tomárselas.

También ha sostenido que no recuerda haber estado buscando información a través de internet sobre un determinado tipo de raticida en jornadas previas al día de autos.

En cuanto al hallazgo en el lugar de los hechos de una botella con un potente fármaco disuelto, ha asegurado que la había preparado para tomarlo ella y suicidarse, algo que no llegó a hacer porque la interrumpió su hija. , ha declarado Sandamil.

Las acusaciones esperan que Ana Sandamil vuelva a ser condenada a prisión permanente

La familia y la acusación popular personada en el caso del crimen de la niña Desirée Leal en Muimenta confían en que el resultado de la repetición del juicio contra la madre, Ana Sandamil, sea el mismo que el de hace un año, cuando fue condenada a prisión permanente revisable en un fallo anulado meses más tarde tras aceptarse un recurso de la defensa por un defecto en el veredicto del jurado popular.

Con la conformación del jurado popular ha arrancado en la mañana de este lunes la repetición del juicio —ordenada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG)— en la Audiencia Provincial de Lugo, que se produce un año después de la vista inicial. Como entonces, la llegada de Ana Sandamil al edificio judicial dejó momentos de tensión, dado que la acusada fue increpada por familiares de la niña cuando se bajó del furgón policial, que la llamaron "monstruo" y "asesina".

A su llegada a los juzgados, el padre de la niña, José Manuel Leal, ha expresado su dolor por volver a tener que enfrentarse al proceso, del que espera que salga el mismo resultado y se condene al "monstruo", como ha definido a su expareja. El hombre cree, además, que su defensa y círculo vendrán "mucho más preparados para intentar que se libre de la prisión permanente".

Informes forenses y psiquiátricos

Así lo creen también tanto el abogado de la familia paterna, José Manuel Ferreiro, como de la acusación popular, Francisco Lago en representación de Fundación Amigos de Galicia, quienes, en declaraciones a los medios, han incidido en que los informes forenses y psiquiátricos volverán a evidenciar que los problemas psicológicos de Ana Sandamil no influyeron en su capacidad de raciocinio y su nivel de consciencia sobre lo que hacía.

Según el letrado de la acusación particular, los indicios "no ofrecen dudas" sobre la autoría de la muerte de la pequeña, fallecida por asfixia cuando pasaba la noche con su madre, "la única posible autora" del crimen, por lo que "la cuestión fundamental" volverá a ser "cómo tenía la cabeza en ese momento".

Para Ferreiro, el trastorno psicológico que quedó acreditado durante el pasado juicio "no tiene nada que ver con lo que hizo". "Hay varios supuestos en medicina forense sobre psicosis respecto a un hijo. Cuando crees que es otra persona, cuando es peligroso para ti, o cuando quieres librarla de un mundo que consideras cruel para ella", ha enumerado el letrado, que cree que ninguno de estos supuestos se daba en la madre de Desirée.

Por tanto, considera que la repetición de los informes forenses y psiquiátricos sobre el estado de Sandamil volverán a servir de base para que el jurado popular emita, como hizo hace un año, un veredicto de culpabilidad en el que, esta vez sí, incluyan una motivación específica sobre el grado de imputabilidad de la procesada.

Dudas sobre la imputabilidad

Y es que ese fue el motivo por el que el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) estimó en noviembre de 2022 el recurso de la defensa, al entender que no había una mención concreta sobre este supuesto, que las acusaciones creen que sí existía de una forma "global" en el conjunto del veredicto.

"En mi opinión, el jurado lo vio tan claro que así lo plasmaron y no la razonan. Es una cuestión delicada, simplemente creo que es algo que pasa en muchos veredictos, pero cuando es en algo clave como la discusión fudnamental trae estas consecuencias", ha aseverado el abogado de la familia.

En el mismo sentido se ha expresado el abogado de Fundación Amigos de Galicia, que considera que "quedó claro" durante el primer juicio que Sandamil "tenía la capacidad necesaria para autodeterminarse respecto a la comprensión de los hechos". "Sabía que estaba haciendo algo mal y, pese a todo, lo llevó a cabo", ha añadido Lago, que ha manifestado que "es duro para todos", especialmente para la familia, tener que volver a enfrentarse a este proceso.

José Manuel Leal: "La trataba como si fuera su juguete"

José Manuel Leal, padre de la niña muerta en Muimenta , ha asegurado durante la vista judicial por el crimen de su hija que "nunca" tuvo conocimiento de que su expareja y única acusada, Ana Sandamil, padecía problemas psiquiátricos y ha afirmado que la madre de Desirée tuvo un "cambio brusco" de actitud en sus relaciones cuando le informó que su intención era solicitar la custodia compartida.

José Manuel Leal, expareja de Ana Sandamil. XESÚS PONTE

La repetición del juicio contra Ana Sandamil ha continuado en la tarde de este lunes en la Audiencia Provincia de Lugo con los testimonios del padre de la niña, sus dos hermanos y el padre de la acusada, que han vuelto a comparecer ante el jurado popular como hicieron hace un año en la vista anulada por el TSXG al aceptar el recurso de la defensa por un defecto de forma en el veredicto de culpabilidad contra Ana Sandamil, condenada entonces a prisión permanente revisable.

Con el foco situado en si la madre de la pequeña era o no consciente de sus actos en la madrugada en la que falleció la niña cuando dormía en la misma habitación que la única acusada, José Manuel Leal ha vuelto a afirmar ante el jurado que "jamás" apreció comportamientos extraños por parte de Ana Sandamil, ni cuando estaban juntos ni después de terminarse su relación.

El padre de Desirée, que ha afirmado que la madre trataba a la pequeña "como si fuera su juguete" y que ese fue uno de los motivos de la ruptura de la relación sentimental, ha añadido que tampoco la pequeña le contó "nada sobre que su madre se comportaba raro". "Si lo hubiese dicho, yo hubiese tomado medidas", ha apostillado el progenitor, que ha negado que sometiese a maltrato psicológico a la acusada, como sostiene esta.

Sí ha reconocido que, semanas después de la muerte de Desiré, una conocida de ambas familias relató a su hermano que días antes del crimen la madre de Ana Sandamil le había dicho que "no sabía qué hacer con su hija" porque "llevaba un tiempo" que "no quería sacar" de casa a la pequeña, a quien había apreciado "un poco apagada" durante las últimas conversaciones que mantuvo con ella.

Custodia compartida

José Manuel Leal también ha apuntado que notó un "cambio brusco" en la forma en la que se relacionaba su expareja con él a partir del verano de 2018, cuando le contó que sus planes pasaban por buscar un trabajo en la zona de Vilalba (Lugo) para estar más cerca de su hija y poder solicitar la custodia compartida, algo que todavía no había pedido formalmente porque no había logrado encontrar un trabajo.

Los padres de Desirée habían acordado judicialmente un convenio por el que la custodia correspondía a Ana Sandamil y José Manuel Leal tenía permiso para pasar uno de cada dos fines de semana, además de días en vacaciones y otras fiestas. El padre ha sostenido que Sandamil había comenzado a poner "trabas" para ceder a su hija, a quien iba a recoger el día de su muerte.

Otros testimonios

También han comparecido ante el jurado popular los dos tíos paternos de la niña, que han relatado que semanas antes de su muerte, Desirée les entregó unas fotos tipo carné. "Me dijo que era de parte de la madre y eso me extrañó mucho porque nunca antes lo había hecho", ha dicho la hermana de José Manuel Leal, madrina de la niña. "Ahora le doy un sentido, como si fuese una especie despedida", ha apuntado su tío.

Además, la madrina de Desiré ha contado que se presentó en la casa de los Sandamil en la mañana de los hechos y que llegó a una de las habitaciones donde estaba la acusada. "Le pregunté Ana, qué pasó y ella no me contestó hasta que me miró y me dijo con un tono déspota y prepotente: 'la niña tomó unas medicinas mías'. No se me va a olvidar en la vida", ha añadido la tía paterna, que vio al padre de Ana Sandami "muy nervioso" mientras hablaba por teléfono.

Este último también ha testificado este lunes en la sesión vespertina del juicio. Allí, el abuelo de Desirée ha mantenido que su hija tenía un "comportamiento anómalo" desde meses antes de los hechos y que él le había sugerido acudir a un psicólogo, algo que rechazó la acusada "porque creía que estaba bien".

Según su padre, Ana Sandamil "se encerró en casa" los días antes de la muerte de su hija y tampoco contestaba al teléfono.