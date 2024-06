Ana Pontón, en Lugo: "Nestas eleccións europeas a papeleta do BNG é a de Altri, non"

La portavoz del Bloque Nacionalista Galego, Ana Pontón, dejó patente este domingo en Lugo que "nestas eleccións tamén se vota Altri, si ou Altri,non, e a papeleta do BNG é a de Altri, non".

Ana Pontón, que participaba en un mitin para animar el voto en los comicios europeos, quiso dejar patente que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, "busca fondos públicos" para instalar la factoría de la empresa portuguesa Altri en Palas, que definió como "unha bomba ambiental que vai contaminar o noso rural e destruír miles de postos de traballo".

La política de los populares en cuanto a esta empresa le pareció a la líder nacionalista un paradigma de "capitalismo de amiguetes" por gestionar la consecución de "250 millóns para que coloquen aquí a pasteira que non queren en Portugal". Advirtió de las consecuencias para el medio ambiente, pero también para las pequeñas y medianas empresas del contorno del río Ulla y de la ría de Arousa.

El ataque de la política sarriana no se centró en el apoyo del PP gallego a la celulosa, sino que lo extendió al PSOE, al que afeó su indefinición. Citó al exministro socialista y palense José Blanco, que "tamén anda no allo" para explicarse por qué los socialistas "nin saben nin contestan".

En un tono explicativo, Ana Pontón remarcó la influencia que las decisiones de la Unión Europea tienen en Galicia. Hizo ver que "as batalliñas madrileñas entre o PP e os socialdemócratas deixaron Lugo fóra do Corredor Atlántico, e Lugo ten que ter tren de mercadurías e de pasaxeiros". Citó otros campos que dependen de Bruxelas, como los criterios de implantación eólica, que están facilitando "que o lobby eléctrico se siga forrando a conta da xente deste país", o la Politica Agraria Común (PAC), sobre la que reclamó que "sexa garante dunha vida digna no agro".

Ana Miranda: "Sinkevičius vai contra a pesca galega"

La candidata del Bloque al Europarlamento Ana Miranda se felicitó porque "a mobilización del BNG polo río Rato", en Lugo, hubiese conseguido "para o proxecto" de Ronda Este, un asunto que ella llevó a Estrasburgo, tal y como renoció el líder nacionalista en Lugo, Rubén Arroxo: "Foi a única eurodeputada que falou do asunto".

🗣 @anamirandapaz, en #Lugo: "Sinkevičius é un comisario antipesca, vai en contra da pesca galega. E dixo onte a señora Von der Leyen: 'Galicia está muy bien'... Debe saber un pouquiño de español... Pois nós dicímoslle: Nain, nain. Galicia está moi mal, sobre todo na pesca". pic.twitter.com/Yei9P7uLXQ — El Progreso de Lugo (@elprogreso_Lugo) June 2, 2024

La representante nacionalista en Europa señaló al comisario europeo de Pesca, el Vinijirus Sinkevičius, por ir "contra a pesca galega", una actitud que ha causado que "haxa menos cotas e menos zonas para que pesque a frota galega".

La número 3 de la candidatura, Mar Pérez Fra, retomó la postura del PSdeG sobre Altri denunciando que su secretario general, José Ramón Gómez Besteiro, "deixou claro que non vai facer nada, que confía no criterio dos técnicos da Xunta, cando xa houbo técnicos que denunciaron que non hai por onde coller ese proxecto, pero Besteiro fíase dos técnicos da Xunta". Pérez Fra citó a Ana Pontón "cando dixo que Rueda é un comercial de Altri" para advertir de que "vende baratos os nosos recursos".

Rubén Arroxo, sobre Altri y el Rato

La intervención de Rubén Arroxo balanceó desde asuntos locales, como el Rato, y provinciales, como Altri, hasta otros internacionales, como "o avance do fascismo" o la petición de que "Europa deixe de ser un apéndice de Estados Unidos" en asunto como Palestina.

Adrián Rodríguez Rancaño, de Galiza Nova, habló sobre los problemas de los jóvenes, como el trabajo o la vivienda.