Ana Pontón exige que se ponga fin a la discriminación ferroviaria que sufre Lugo

Durante su visita a la capital lucense la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, afirmó que se debería considerar como “unha cuestión de país” situar a Lugo en el mapa ferroviario del siglo XXI para acabar así "cunha discriminación" que, a su juicio, tiene como consecuencia que pierda oportunidades de desarrollo socioeconómico.

“Lugo leva décadas discriminada, cunha autovía inconclusa, sen conexión directa por tren con Santiago e cunha liña decimonónica coa Coruña, hai que situar Lugo no mapa do tren e debe ser unha cuestión de país, posto que hoxe perde oportunidades económicas e de desenvolvemento pola falta de infraestruturas”, afirmó la líder nacionalista.

Ana Pontón urge que se modernice la línea con A Coruña y se habilite la de Santiago para "corrixir a anomalía" de que es la única capital de provincia sin conexión directa con la capital de Galicia. Esa carencia, a su juicio, se resolvería con una obra de 27 kilómetros de vía entre Curtis y Ordes.

La portavoz nacional del BNG dio la bienvenida a la llegada de la alta velocidad a Galicia, aunque sea "con trinta anos de retraso e, de momento só até a Ourense". También le puso el pero de que "o futuro pasa por un tren interior do século XXI que conecte vilas e cidades, capaz de vertebrar o territorio e de xerar oportunidades no económico e no social”.

Pontón visitó en Lugo con el grupo municipal del BNG, encabezado por el teniente de alcalde, Rubén Arroxo, la plaza de abastos y el mercado de Quiroga Ballesteros.

“Os mercados municipais son clave, de tal xeito que se recupera un espazo pero tamén se pon en marcha un proxecto de impulso á economía local, dándolle unha vía de comercialización”, indicó la líder del BNG.

También aludió a la crisis industrial que sufre la provincia, con Alcoa y Vestas. Pontón acusó al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de "buscar culpables en lugar de solucións" y de "non ser capaz de salvar nin unha soa empresa en crise, cando debería estar liderando a intervención pública para salvar a factoría de San Cibrao".

Criticó tanto a Núñez Feijóo como a la ministra de Industria, Reyes Maroto, porque “coinciden en vendernos motos mentres votan en contra de que os orzamentos do Estado teñan recursos para poder levar a cabo a intervención pública de ALCOA, enganando á cidadanía.

"Se a fábrica en lugar de estar en San Cibrao estivese en Madrid, o problema estaría solucionado, porque Ayuso, aínda que non é santo da miña devoción, non permitiría que lle tomasen o pelo como está pasando con Feijóo”, dijo.

Sobre Vestas exigió al jefe del Ejecutivo autonómico que se vincule la concesión de nuevos parques eólicos a que una parte de los componentes se fabrique en Galicia para acabar así "co disparate de que empresas do sector pechen en pleno boom eólico depredador".

Por otra parte, a raíz de que la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, haya cuestionado la posibilidad de transferir a Galicia la gestión de la autopista AP-9, Pontón reclamó al Gobierno central que "cumpra o acordo de investidura co BNG" y a la Xunta que "non torpedee a transferencia dunha infraestrutura básica”.