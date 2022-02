Ana González, dispuesta a seguir al frente del PSOE local

La concejala y diputada provincial Ana González está dispuesta a seguir al frente del PSOE local si el partido y los militantes así lo quieren. La socialista, nacida en Xustás (Cospeito) en 1975, dirige el partido en Lugo desde que en enero de 2018 se impuso en unas ajustadas primarias al veterano José Luis Díaz.

El partido está ahora centrado en el proceso para renovar la dirección provincial, que culminará en el congreso del día 20 y que encabezará el presidente de la Diputación y alcalde de Monforte, José Tomé, después de haber llegado a un acuerdo con el otro aspirante, el regidor de Castroverde y también diputado provincial, Xosé María Arias. Sin embargo, el líder de los socialistas gallegos, Valentín González Formoso, ya apremió a las agrupaciones locales a ir poniendo en marcha los procesos con el fin de que en dos meses estén formados los equipos con los que trabajará de cara a las elecciones municipales de 2023.

En este sentido, González afirmó este lunes que estará "encantada" de "continuar se hai que continuar ou de deixar paso a quen queira". "Eu, dende logo, se hai que seguir non teño ningún problema", afirmó. Aunque, como se acaba de ver a nivel gallego y también en Lugo, el partido tiende a buscar la unidad en el nuevo ciclo que acaba de iniciar con Formoso a la cabeza, González no descarta que pueda haber más de una candidatura a la dirección local, como sucedió en 2018. "Non somos un partido de dedo, temos democracia interna", afirmó.

Respecto a la situación de la formación en la ciudad, González explicó que cuando se hizo cargo de la agrupación local esta tenía unos 320 afiliados y que en este momento son unos 390 militantes.

La responsable local aprecia, además, un mejor estado de ánimo. "Non sei se ó mellor é tamén porque estamos saíndo da pandemia e isto permítenos facer xuntanzas cara a cara. Estamos alí onde nunca deixamos estar, pero agora vésenos", afirmó. "Percíbese máis unidade e máis alegría", afirma.

González ganó en 2018 con el 56,5% de los votos y se convirtió en la primera mujer al frente del PSOE local. Es una persona muy cercana a la alcaldesa de la ciudad, Lara Méndez, y también forma parte del gobierno de la Diputación, que preside quien previsiblemente será el próximo líder provincial, por lo que González podría integrarse también en la próxima estructura provincial. "Eu estou a disposición do partido, se quere este contar comigo", afirma la concejala y diputada.

Lista única en la ciudad para el congreso provincial

El PSOE local aprobó la lista de delegados que participarán en la elección de la próxima dirección provincial, el día 20.



Los militantes elegidos son Ana González, Miguel Ángel Crende, Paula Alvarellos, Miguel Fernández, María Reigosa, José Manuel González, Ana Mancha, Óscar Díaz, Inés Fernández, Mauricio Repetto, Isabel Rodríguez, Javier Rodríguez, Dolores Vieiro, Hugo Ucha, Olga López, Fidel Fernán, Vanesa Martínez, Iñaki Garaigorta, Ibérica Portela, Alejandro Trashorras, Pilar Ferreiro, Carlos Díaz, Olimpia López Santos Arenas, Miguel Caloto y Carmen Mon.