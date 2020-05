AMSlab crea una técnica innovadora para hacer test PCR a animales

La empresa biotecnológica lucense AMSlab acaba de crear una técnica innovadora que permite hacer tests PCR en animales para la detección del coronavirus sin necesidad de adquirir los pertinentes kits en el mercado, cuya alta demanda está provocando un retraso en la publicación de los resultados. A través de esta técnica, AMSlab ofrece resultados en veinticuatro horas. "Esta técnica danos un plus de rapidez porque non dependemos dos kits comerciais. Traballamos cos nosos reactivos, cos que tamén detectamos o material xenético do virus", explica Soraya Lolo, responsable de Biología Molecular.

La empresa lucense es la primera de España en crear una técnica propia para la realización de estos tests en animales y también para la verificación de la inexistencia del virus en superficies, de aplicación en establecimientos abiertos al público. "Os resultados dos tests en superficies lévanos máis tempo, entre vintecatro e corenta e oito horas, pois acumulamos varias mostras", dice Soraya Lolo.

Los tests PCR en animales solo se deben hacer en caso de que la mascota haya convivido con una persona infectada de Covid-19 y si el animal presenta síntomas respiratorios como disnea. "Non hai reportes de que a enfermidade sexa transmisible a través dos animais polo que, salvo nos casos anteriores, estes tests non son recomendables para facer de forma xeral", indica Soraya Lolo.

AMSlab aplicará en breve en una empresa gallega el nuevo sistema de control del virus en superficies

La misma técnica que utilizan para los tests PCR en animales puede ser aplicada en humanos, lo que espera realizar AMSlab tan pronto obtenga los permisos necesarios. "Está valorándose esa opción e a empresa está en conversas para poder ser autorizada a facelos", apunta la responsable de Biología Molecular de esta empresa lucense.

AMSlab comenzará en breve, por otra parte, a aplicar en una empresa gallega el nuevo sistema de control del virus en superficies, el Covid-19 Control System, con el que pretende llegar también al mercado nacional.

"O sistema consta de tres fases: a primeira é a análise dos riscos porque, dependendo do negocio, hai nalgúns establecementos máis risco de que haxa o virus que noutros; a segunda é o protocolo de limpeza que se debe seguir, que tamén varía, e a terceira é a verificación mediante a cal controlamos a carga viral e a súa evolución para impedir que se extenda o virus e na que, trala súa eliminación, estenderemos un selo no que se diga que é unha área controlada e que terá un código QR onde aparecerán rexistrados o día, a frecuencia e os resultados da carga vírica", comenta Soraya Lolo.