Amplio dispositivo policial en Lugo para asegurar una Nochevieja en familia

La de este jueves es una de las noches más esperadas del año. Pero esta vez la celebración tendrá que ser contenida debido a la pandemia. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las policías locales desplegarán controles especiales en la provincia de Lugo para pararles los pies a los que tengan la tentación de saltarse esta Nochevieja las restricciones de las autoridades sanitarias.

Se prevé que haya múltiples fiestas clandestinas, en las que participarán grupos que excederán el número fijado de seis no convivientes, y también hay pandillas de jóvenes que, como existe toque de queda, ya hacen planes para retrasar la celebración a la espera de que abran mañana los establecimientos de hostelería a partir de las 11.00 horas.

La subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez, anunciaba este miércoles que se intensificarán los controles en la provincia para "vixiar" el cumplimiento de las restricciones "como as referidas ao toque de queda, horarios de apertura de establecementos, aglomeración de persoas e uso de mascarilla". Estos dispositivos se ultimaron en la reunión del centro de coordinación (Cecor), en la que participaron mandos de la Guardia Civil, policías Nacional y Autonómica y Policía Local de Lugo y representantes de la Administración del Estado y de la Xunta.

Isabel Rodríguez hizo un llamamiento a los lucenses para "non relaxarse" con el fin de que 2021 "sexa o ano da vitoria sobre o coronavirus".

BOTELLONES. Quien también extremará la vigilancia será la Policía Local de Lugo, que reforzará todos los turnos. Uno de sus caballos de batalla serán los botellones. Así, intensificará los controles en las zonas habituales de esta práctica en la ciudad, como el parque Rosalía de Castro, el barrio de O Carme y otros nuevos emplazamientos detectados. Así lo anunciaba ayer la alcaldesa Lara Méndez tras reunirse con el inspector jefe de la Policía Local, Jesús Piñeiro.

También pondrá el foco en que este viernes se acate el toque de queda a la una y media de la madrugada y de que los establecimientos de hostelería no abran antes de las once de la mañana.

"Queremos un Lugo seguro para todos, queremos unha cidade na que a tranquilidade sexa o factor predominante destas celebracións, que aínda que atípicas e singulares, deben ser recordadas como un momento de ledicia e fraternidade", afirmó Lara Méndez.

HOSTELERÍA. Este es uno de los sectores que se ha mostrado públicamente más molesto con las restricciones. Hay restaurantes en la capital lucense que tuvieron que anular reservas de cenas para esta noche porque creían que se podrían prolongar más allá de su hora de cierre, las 23.00 horas, porque el toque de queda es dos horas y media después.

El presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo, Cheché Real, criticaba este miércoles que se amplíe "el horario para el libre albedrío hasta la una y media y, sin embargo, a los establecimientos de restauración, que podrían dar cenas con control sanitario y seguimiento de los protocolos, no se les deja y se les impone el cierre a las once de la noche, lo que quiere decir que no va a ir nadie a cenar".

Frente a este revés, Cheché Real destacaba la "buena noticia" que supone para "hoteles y casas rurales" la apertura del municipio de Lugo, tras dos meses de cierre perimetral.

Lugo Monumental también expresó sus críticas. Su presidente, Luis Latorre, acusó a la Xunta de "dañar" a la hostelería por "la poca antelación" con la que anunció que los locales tendrán que seguir cerrando este 31 a las 23.00 horas, lo que, a su juicio, "dará al traste con las cenas de Nochevieja", y que no puedan abrir en Año Nuevo hasta las 11.00 horas, lo que considera que "no permitirá a los madrugadores tomar el tradicional chocolate con churros en un horario en que no habría toque de queda".

Otro colectivo, la Federación de Asociaciones de Empresarios de Salas de Fiesta y Discotecas de Galicia, prevé "miles" de fiestas "ilegales" privadas en toda la comunidad autónoma, que advierte de que supondrán "un grave perjuicio" porque augura que "se van a disparar los contagios".

Tampoco ha sentado bien al sector que en aquellos municipios gallegos en los que la hostelería tiene que cerrar a las seis de la tarde, casinos y salas de juegos pueden hacerlo más tarde, a las once de la noche.