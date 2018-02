Representantes de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Lugo y de la Plataforma en Defensa de la Atención Médica Especializada le transmitirán este lunes al conselleiro de Sanidad, Jesús Vázquez Almuíña, que la ampliación del horario de la sala de Hemodinámica del Hula, que desde este lunes presta servicio de 8 a 22 horas, "no colma" sus "aspiraciones".

El conselleiro de Sanidade se reunirá con representantes de ambos colectivos esta tarde en Lugo, antes de participar en la reunión de la junta directiva del PP lucense y justo el mismo día en el que se hace efectiva la ampliación del horario de atención de la sala de Hemodinámica, anunciada por él mismo en el Parlamento de Galicia la semana pasada.

El presidente de la federación vecinal, Jesús Vázquez, afirmó que su intención es seguir reclamando que la atención en la sala de Hemodinámica del HULA se preste "durante las veinticuatro horas" de los 365 días del año, tal y como lo recogía el texto inicial de la Iniciativa Legislativa Popular "con más apoyo de la historia del Parlamento de Galicia, avalada por 42.000 firmas".

"No nos vamos a mover de ahí. No vamos a dar un paso atrás y no le vamos a fallar a la ciudadanía", dijo Vázquez, quien aseguró en un comunicado que la federación que agrupa a las asociaciones de vecinos de la provincia de Lugo ha mantenido en los dos últimos años una "actitud dialogante y constructiva".

Desde su punto de vista, aunque valora positivamente que la Hemodinámica deje de estar operativa solo "en horario de oficina", el "paso" dado por la Consellería de Sanidad y el Sergas "es totalmente insuficiente".

"Las cifras facilitadas por la propia Consellería de Sanidade avalan una hemodinámica veinticuatro horas. Los datos nos dan la razón", añadió, de modo que considera que es no es una decisión técnica, sino de carácter "político".