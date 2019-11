Se amplía el horario de las piscinas municipales desde el domingo

El nuevo contrato para la gestión de las instalaciones deportivas municipales que, entre otras mejoras, incluye la ampliación de horarios de las piscinas municipales de Frigsa y As Pedreiras, entrará en vigor este domingo, según anunció el viernes el concejal de deportes, Miguel Fernández.

"Dende o 1 de decembro as piscinas cubertas de Frigsa abrirán as súas portas ás 7 da mañá, unha hora antes que ata o de agora, para que os usuarios poidan facer uso delas se o desexan antes de ir traballar. E no caso das Pedreiras, as instalacións non pecharán ao mediodía en días laborais e poderán empregarse tamén os domingos pola mañá", comentaba el edil de deportes.

Miguel Fernández indica que los pliegos que rigen la nueva adjudicación fueron realizados teniendo en cuenta las necesidades de la ciudadanía con el objeto de poder "ofrecer un servizo máis eficaz". "Non só falamos de aumentar o horario, tamén de cuestións relevantes como a limpeza das dependencias incluído pavimento, portas, fiestras e cristais, mobiliario, zonas e beirarrúas exteriores ou o correcto mantemento das instalacións e zonas verdes, a mellora da atención ao público, o seguimento das queixas e suxestións, así como o incremento dos medios dispoñibles", concluyó.