Amparanoia y Seun Kuti también actuarán en las patronales de San Froilán

El programa de las fiestas de San Froilán continúa cubriendo huecos. La concejalía de cultura anunció este viernes otros dos conciertos que se celebrarán el mes que viene durante las patronales de la capital lucense.

El músico nigeriano Seun Kuti, junto con la banda Egypt 80, actuará el primer día de las fiestas, el 4 de octubre, a las 22.00 horas, en el escenario de la Praza Horta do Seminario.

Seun Kuti es hijo de Fela Kuti, que está considerado como el padre del afrobeat, una combinación de música yoruba, jazz, highlife y funk, que se popularizó en África en la década de los 70.

"Os seus shows sempre foron unha mistura das melodías de seu pai e as súas propias. No camiño, Seun comezou a agregar o seu propio toque á música, profundizando en varias tradicións africanas para reflexar as loitas e culturas do continente", apuntan desde la concejalía de cultura.

Seun Kuti. EP

El del San Froilán será el único concierto que ofrecerá en Galicia este percusionista y el primero de su gira por España.

Una de las bandas pioneras del mestizaje musical en España, Amparanoia, volverá a actuar en Lugo el 9 de octubre, Domingo das Mozas, también a las diez de la noche en la Praza Horta do Seminario.

El grupo liderado por Amparo Sánchez se subirá al escenario en la capital lucense dentro de la gira con la que conmemora sus bodas de plata.

"Ao longo do 2022 Amparanoia está de xira, cunha banda maioritariamente feminina, un directo arrollador e unha sucesión de grandes éxitos para festexar o seu 25º aniversario", afirman desde el departamento municipal que dirige Maite Ferreiro.

Con estos dos son ya seis los conciertos confirmados para las fiestas de San Froilán, todos ellos, que será gratuitos, a las diez de la noche en la Praza Horta do Seminario. Si el día 4 actuarán Seun Kuti y Egypt 80; el Día de San Froilán, el 5, lo hará Zahara. El 7 se subirá al escenario Muchachito Bombo Infierno. El 9 de octubre, Domingo das Mozas, Amparanoia; el 11 Ariel Rot y Kiko Veneno con su espectáculo ‘Un país para escucharlo’, con artistas invitados aún por conocer, y cerrará las patronales el Día del Pilar, el 12, el grupo de música tradicional gallega Treixadura.