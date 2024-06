Estafas en Lugo: amores virtuales que roban el corazón... y los ahorros

Dicen que el amor es ciego, pero en algunos casos nubla mucho más que la vista. A pesar de las advertencias de las fuerzas y cuerpos de seguridad y de la información constante sobre los peligros que conlleva entablar relaciones íntimas con personas a las que nunca se llega a conocer en el cara a cara, las estafas románticas proliferan. Solo en Lugo, la comisaría de la Policía Nacional recibe cada año alrededor de una veintena de denuncias por los timos denominados love scam y sextorsión, casos complicados a los que la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (Udev) dedica tiempo, esfuerzo y multitud de recursos.

Tal y como explica el jefe del grupo, el inspector Héctor Pérez Arias, en los casos denunciados en Lugo, las víctimas del love scam o romance scam —conocido también como timo del amor— siempre son mujeres. "El nivel de enganche que consiguen generar los estafadores es poderosísimo. Generan una idealización y unas expectativas con las que consiguen convencer a las víctimas y engañarlas para que hagan todo lo que les piden", apunta. En los casos de sextorsión, sin embargo, las víctimas son casi siempre hombres. "La forma de actuar de los ciberdelincuenes en estos casos es distinta, ya que convencen a sus víctimas para mantener algún tipo de relación sexual online y posteriormente le exigen dinero para mantenerla en secreto", señala.

Aunque el modus operandi es prácticamente el mismo en todos los casos que salen a la luz pública, estos estafadores todavía siguen encontrando personas a las que embaucar. "Hay una creencia bastante generalizada de que los perjudicados en estos timos son personas con un nivel cultural bajo y con pocas relaciones sociales, pero nada más lejos de la realidad; no hay un perfil de víctima. Cualquier persona", comenta el inspector, "puede volverse vulnerable en un momento dado y caer en una estafa de estas características".

La Policía Nacional recomienda extremar las precauciones a la hora de entablar relaciones personales a través de internet y no enviar dinero a desconocidos ni ceder a sus chantajes. "Acceder a los requerimientos de los estafadores es la peor opción, ya que siempre exprimen a sus víctimas hasta que ya no pueden más. Ante cualquier sospecha", apunta el inspector, "lo mejor es presentar una denuncia". Esto es lo que hicieron varios lucenses que tardaron en detectar en fraude, pero acabaron dándose de bruces con la realidad.

Una abogada y economista que perdió 60.000 dólares

Uno de los últimos casos investigados por la Policía Nacional de Lugo fue el de una abogada economista que entabló inicialmente una amistad por Facebook con un ciudadano americano. Poco a poco, iniciaron una relación de pareja y el hombre se fue ganando su confianza, hasta que la convenció para realizar una inversión de 60.000 dólares (unos 55.000 euros). Tras enviar el dinero, la mujer se percató de que la habían timado y denunció los hechos.

Los agentes abrieron una investigación y, tras solicitar la colaboración del FBI, identificaron al autor, un hombre que ya tenía denuncias en otros países. "Logramos confirmar que el dinero que envío la víctima iba a criptomonedas y posteriormente se extrajo en casas de compraventa. Los monederos estaban a nombre de ciudadanos nigerianos, que actuaban como 'mulas', pero las extracciones se realizaban en Estados Unidos", comenta Héctor Pérez.

Una profesora de secundaria reacia a denunciar la estafa

Otro supuesto que demuestra que las estafas románticas afectan a víctimas de cualquier nivel cultural es el de que sufrió una profesora de secundaria de la capital lucense que conoció a un hombre a través de una red social y entabló una relación sentimental con él. Su presunta pareja comenzó a contarle que estaba pasando apuros económicos, pero que quería desplazarse a Lugo para verla, por lo que la mujer le envió dinero.

Finalmente, como el hombre siempre ponía excusas y anulaba el viaje prometido, la mujer acudió a la comisaría de la Policía Nacional para contar los hechos. "Era una mujer culta y con apoyo social, pero dijo que un momento de bajón anímico se dejó llevar por su presunto novio. Lo contaba con desconfianza", explica el inspector, "pero era reacia a denunciar porque todavía tenía la esperanza de que la relación fuese real y que no se tratase de una estafa".

Una inmigrante filipina que pidió préstamos para su novio

La falta de escrúpulos de los estafadores no tiene límites y en ningún momento sienten ningún tipo de compasión hacia sus víctimas. En Lugo, una inmigrante, de origen filipino, arruinó su vida —personal y económicamente— por culpa de un falso novio virtual que le juró su amor eterno.

La mujer, que trabajaba limpiando casas, se enamoró de un presunto novio que poco a poco le contó lo mal que lo estaba pasando y la convenció para que le enviase dinero. El hombre le iba pidiendo pequeñas cantidades, pero llegó un momento en el que la mujer ya no tenía ahorros y empezó a pedir préstamos para seguirle enviando todo lo que le solicitaba.

Finalmente, se endeudó hasta tal punto que ya no consiguió más dinero y su presunta pareja desapareció. En este caso, como en la mayoría de los casos de 'love scam', el estafador empieza solicitando dinero a la víctima para poder visitarla y así conocerse en persona. Esta fue la excusa utilizada también en otro timo denunciado en Lugo, en el que una mujer llegó a enviar 100.000 euros a su presunto novio militar estadounidense. El caso se saldó con cinco detenidos en diferentes provincias del país.

Una estafa de 150.000 euros para la compra de camiones

La Policía Nacional de Lugo acaba de cerrar otra investigación que logró desarticular una red criminal que estafó 150.000 euros a una vecina de Lugo. La mujer entabló una amistad con un hombre a través de una red social, quien le contó que residía en Estados Unidos. Esta persona se fue ganando poco a poco su confianza, hasta convencerla para que le enviase importantes sumas de dinero, fingiendo que lo necesitaba y que se lo iba a devolver en cuanto pudiera. Sin embargo, el hombre se quedó el dinero.

Los investigadores descubrieron que detrás de este falso novio había una red que utilizaba el dinero que estafaban a las víctimas para comprar camiones, pagar los gastos que generaban las transacciones y enviarlos posteriormente a algún país de África, donde eran de nuevo vendidos en el mercado local. La operación Cuore se saldó con ocho detenidos.

Un timo que también es cada vez más habitual es el denominado sextorsión. "En este ámbito", comenta Héctor Pérez, "los estafadores suelen fijar su objetivo en hombres. Se hacen pasar por chicas y simulan una relación afectiva o simplemente sexual. Poco a poco, los convencen para que les envíen fotografías o videos de carácter íntimo o en los que se vean prácticas sexuales y posteriormente les exigen dinero para no difundirlos en las redes sociales o para no enviárselos a sus familiares".

Otra modalidad que prolifera y de la que también hubo varias denuncias en Lugo tiene como cebo las páginas de servicios de prostitución. La víctima ve la foto de una mujer y un número de móvil y llama para quedar con ella, pero nadie responde. Sin embargo, unos días más tarde, la víctima recibe una llamada desde ese móvil en la que un hombre, normalmente con acento sudamericano, le dice que no ha pagado los servicios de "su chica" y amenaza con "romperle las piernas" si no le paga una cierta cantidad. "Normalmente", señala el inspector, "no son cantidades demasiado elevadas, entre 3.000 y 6.000 euros, pero no se debe ceder al chantaje, ya que los estafadores siempre siguen pidiendo más dinero".