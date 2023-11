Tosar muestra su apoyo a Los Revelators y desvela un viejo vínculo

Luis Tosar se fotografió con una camiseta de Los Revelators, el grupo musical lucense, y con ese simple gesto de amistad, el famoso actor lucense desató un caudal de emociones en los músicos, que llevó a uno de sus integrantes, Miguel Ángel de Cesáreo, conocido por todos en Lugo como 'Bambi', a hablar de la generosidad natural que siempre exhibe la estrella cinematográfica, que nunca se cansa de hacer guiños a los amigos y siempre prueba que la amistad no tiene precio.

Aunque se haya hecho famoso, Luis Tosar "sigue como siempre", alabó 'Bambi' que quiso hacer constar en las redes, para los muchos lucenses que lo conocen, que el hoy famoso actor siempre ha sido "un gran chico, un tipo sencillo, al que le gusta el rock y disfrutar de sus viejos amigos como al que más".

Y Bambi descubrió algunas de las muestras de amistad que el gran actor ha prestado a sus amigos de Lugo, contando que "recién terminado su rodaje de Los Lunes al Sol, Tosar se acercó por Lugo y lo liamos para hacer un spot televisivo para un amigo común con la idea de promocionar su casa de turismo rural, y no le quiso cobrar ni un céntimo (el dinero no paga la amistad)".

El músico, que es también cámara de televisión, no dejó de exhibir su orgullo porque en aquella ocasión, al grabar el spot para el amigo común, "pude dirigir a un amigo al que todos conocen como Luis Tosar". Confiesa, a la vez, que "me fastidia que ese spot no esté en ningún lado, porque alguien se cargó el archivo", pero cuenta que "sí conservo con cariño quizás lo que es su primera aparición televisiva o en un plató: fue en una presentación de un videoclip de mis queridos Contentos, en el que Tosar participó junto a Jorge Coira".

Agradece que "hoy lo veo en esta foto con una camiseta de mi formación, luciéndola con orgullo con la única intención de apoyar a sus viejos amigos, que sabe perfectamente dónde están".