Amigos de Cristina Cabo le rinden homenaje en el aniversario de su fallecimiento

Amigos y allegados de Cristina Cabo Buján le rendirán homenaje este fin de semana, al cumplirse un año de su muerte, para dejar patente que el duelo continúa. Así, varios colectivos lucenses anunciaron en sus redes sociales que organizarán un acto frente a la tienda de productos ecológicos que regentaba la joven, A Despensa do Avó Francisco, en la Rúa Mallorca.

El acto dará comienzo a las siete y cuarto de la tarde y, posteriormente, sobre las 20.15 horas, tendrá lugar una manifestación para condenar una vez más el crimen y exigir a la Justicia más agilidad. "Imos a preguntar moi alto: ¿o xuízo para cando?", anuncian.

La sociedad lucense ya se movilizó tras el suceso y alzó su voz para exigir una condena acorde con la atrocidad del crimen. Centenares de personas —sobre todo, mujeres— abarrotaron la parte alta de la Praza Maior en una concentración convocada por la Plataforma Feminista y lanzaron un grito unánime: "Se tocan a unha, tócannos a todas".

El minuto de silencio con el que se abrió el acto daba paso a la lectura del manifiesto, que comenzaba diciendo: "A Cristina quitoulle a vida un home, un home sen adxectivos. Non os precisamos. O único adxectivo posible é asasino. O único delicto de Cristina é ser unha muller libre".

En el transcurso del acto, los allegados de Cristina solo tenían buenos recuerdos y buenas palabras hacia la joven. "Era la persona más risueña y más buena que puede existir. No hay derecho a esto. No hay explicación y no hay consuelo", comentaban. La comunidad colombiana en Lugo tampoco se quiso quedar callada tras el brutal crimen y organizó otra manifestación para exigir Justicia para la víctima.