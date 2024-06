¿Amenaza a las fiestas en Lugo? Fianzas, horarios y más control

Las quejas ciudadanas por las molestias —especialmente el ruido— que provocan las fiestas en la calle, así como el interés del gobierno local por cumplir con la Lei de Espectáculos Públicos e Actividades Recreativas y por cubrir daños que a veces se producen en los espacios públicos donde se celebran esos eventos le ha llevado a ir elevando paulatinamente las exigencias a los organizadores.

Las nuevas obligaciones conllevan más burocracia y más gasto y, en opinión de algunos afectados, pueden llegar a poner en riesgo la celebración de muchas fiestas populares, que generalmente organizan vecinos de forma desinteresada con el apoyo de empresas especializadas.

El cobro de fianzas para hacer frente a posible daños en pavimentos y mobiliario público y el límite horario para los espectáculos musicales son algunos de los aspectos que más malestar están provocando, porque, además, entre algunas comisiones de fiestas existe la sensación de que las exigencias no son iguales para todos y que no se aplican con el mismo celo cuando el organizador es el propio Concello. Por ejemplo, las actuaciones musicales deben terminar a la una de la madrugada en víspera de día laborable y a las tres si son en viernes o sábado.

En Montirón a la una se apagó la música

Este domingo, en el San Xoán de Montirón tuvieron que apagar la música a la una, después de que una vecina llamase a la Policía Local, y en fiestas grandes esa circunstancia condiciona que toquen dos orquestas. Para que así fuera habría que hacer un cambio total de costumbres y adelantar mucho el inicio de la verbena. Esos recortes horarios repercuten, a su vez, en las atracciones y, sobre todo, en los bares, que no están dispuestos a pagar a las comisiones las mismas cantidades que antes por menos tiempo de negocio.

Esto hace que el presupuesto para las fiestas se reduzca y los gastos aumenten, porque si se celebran en espacios públicos hay que aportar una fianza. Esta se establece en función de la dimensión y de las características de las fiestas y se ha empezado a pedir para cubrir daños, explica el primer teniente de alcaldesa, Rubén Arroxo, que es quien firma los permisos con los preceptivos informes técnicos. Se hizo por primera vez el año pasado en Paradai, donde el Concello pidió 3.000 euros que no devolvió porque no fueron suficientes para cubrir los daños que se produjeron en suelos y mobiliarios, asegura.

Dos mil euros de fianza para el Becerro ao Espeto

En la reciente noche de San Juan, los organizadores de Montirón pusieron de su bolsillo 1.000 euros y en A Piringalla pagaron 2.000 para la celebración del Becerro ao Espeto. En este caso, la asociación organizadora se preocupó de fotografiar con antelación daños que ya había en el espacio público para evitar que le sean repercutidos. En términos generales, el presidente de la asociación, Ricardo Varela, ve razonable lo que se exige. "Eu creo que non piden nada por pedilo, é o que esixe a lei", aunque recalca que es mucho gasto y mucho trabajo burocrático que quizás no estén al alcance de todo el mundo. "Nós xa pagamos un seguro anual para os eventos que facemos no barrio que cubre ata dous millóns de euros", apunta.

Es mucho más crítico Christian Fernández, de Paradai. "Son moitos problemas. Todo é restar aos cartos e complicación de papeleo", resume. Sobre las fianzas, cree que debe haber otra forma de cubrir daños, como la contratación de seguros, porque sería más barato y además ve riesgo de que se atribuya a las fiestas daños ajenos a ellas y no se devuelva dinero. El gobierno asegura que se hace una comprobación antes.

¿Son exigencias exclusivas de Lugo?

Comisiones de fiestas y empresas del sector de los espectáculos aseguran que algunos documentos y trámites que se piden en Lugo no se exigen en ningún oro sitio. "A unha orquestra da Piringalla non só se lle pediu o seguro, senón un certificado da súa compañía de seguros de que a póliza que tiña cubría todos os riscos da actuación. Para os bares, que son sociedades limitadas, estase pedindo o NIF para saber quen é o administrador", se queja una de esas empresas.



El gobierno admite que en algunos aspectos, como los horarios y la protección del espacio, se está siendo más exigente porque hay muchas quejas y que, en lo demás, se pide lo que marca la ley, en parte por seguridad.

¿Persecución de la fiesta o protección del interés general?

El mayor control que el Concello está llevando a cabo en lo relativo a la celebración de fiestas populares se suma a otras medidas aplicadas hace meses, como los cambios en las ayudas a las fiestas parroquiales, o recientemente, cuando se adelantó el horario de cierre de las discotecas que están en zonas residenciales.

Son medidas que se llevan a cabo desde la parte nacionalista del gobierno, que gestiona Cultura y Enxeñaría e Mobilidade, donde se supervisan las instalaciones que se montan para los espectáculos y se tramitan los permisos de ocupación de vía pública, entre otros.

El cambio en el reparto de ayudas para actuaciones en las fiestas parroquiales que se llevó a cabo hace unos meses se justificó en la necesidad de dar a los vecinos más opciones y de que el dinero público fuese a parar siempre a unos pocos artistas. Fue controvertido, porque, según algunas versiones, en un principio se limitaba el tipo de actuaciones que podían ser subvencionables. El gobierno siempre negó la mayor y ese malestar inicial se fue diluyendo.

El adelanto del cierre de las discotecas parece obedecer a las quejas de vecinos, al igual que los límites a la música en las fiestas populares. Hace años ya hubo que aplicarlos al San Froilán.

Recientemente, el barrio de San Antonio se quedó sin fiestas porque el gobierno vio imposible revisar y autorizar las barracas al recibir la documentación solo dos días antes.

Son medidas con aceptación desigual porque, si bien condicionan la fiesta, también miran por el interés general, según sostiene el gobierno.