Amaral: "Recuerdo un concierto en Vitoria con una persona"

Eva Amaral y Juan Aguirre llevan más de 30 años trabajando codo con codo. Se conocieron en Zaragoza, cuando él iba para arqueólogo y ella para escultora, y "picando piedra" lograron convertirse en la banda sonora de toda una generación. Este viernes repasan en el Caudal Fest de Lugo algunos de sus temas más conocidos y otros que serán parte de su próximo disco.

Hay toda una generación de personas que ha crecido con su música, que pueden recordar su vida entera a través de sus canciones. ¿Cómo hacen para que ese hito no se les suba a la cabeza?

Eva Amaral: Eso es algo muy bonito, pero no lo tenemos muy presente porque, de lo contrario, la emoción nos paralizaría. Simplemente intentamos hacer las canciones que nos pide el corazón, y luego hay mucha gente que las hace suyas.

Juan Aguirre: A nosotros también nos pasa eso. Antes de tener un grupo, hemos sido muy fans de otros músicos. Además, la música lo impregna todo y nos envuelve a todos. Así que, cuando alguien nos dice que nuestra música le emociona o le despierta recuerdos, nos sentimos muy agradecidos, porque a nosotros también nos sucede eso con otros grupos y sabemos lo emocionante que es.

Fuimos picando piedra. No es que fuera un camino tortuoso, porque disfrutábamos mucho, pero el éxito fue algo muy paulatino y sorprendente

Con 'Estrella de mar' se convirtieron en uno de los grupos más famosos de España, ¿en algún momento se sintieron sobrepasados por el éxito?

E.A.: ¡El éxito! ¿Qué es éxito? [Risas.] Que nuestra música tuviera éxito no fue algo tan repentino, se dio con nuestro tercer disco. Nosotros veníamos de hacer conciertos en salas en las que había dos personas. Recuerdo un concierto en Vitoria en el que había solo una persona: había más camareros que público. Veníamos de ser muy minoritarios y, a través del boca a boca, fuimos llenando muy poquito a poco salas hasta que llegamos a grabar nuestro primer disco. Fuimos picando piedra. No es que fuera un camino tortuoso, porque disfrutábamos mucho, pero el éxito fue algo muy paulatino y sorprendente: hay miles de grupos en España y muy pocos logran ser masivos. Nos sorprendió, pero lo disfrutamos.

J.A.: 'Estrella de mar' fue un disco que situó al proyecto en otro lugar y nos hizo sentir que la música nos estaba regalando muchas cosas, así que siempre intentamos devolverle a la música todo eso que nos ha dado.

¿Echan de menos a veces aquellos tiempos en los que tocaban ante dos personas?

J.A.: Siempre hemos tenido muy presente que empezamos tocando ante muy poca gente. Ese sentimiento de cercanía lo tenemos ahora, al tocar en un escenario enorme, cuando hacemos una canción con una guitarra acústica reducida a lo mínimo. El reto es intentar tocar como si estuvieras en una sala pequeña para las miles de personas que nos están escuchando.

La violencia machista es una lacra que nos atañe a todos, también a los artistas, pero no solo a nosotros. Hay que erradicarla con educación y, por supuesto, con leyes

Hace 23 años lanzaron ‘Salir corriendo’. ¿De dónde sacaron la valentía para lanzar una canción sobre la violencia machista cuando era un tema tan tabú?

E.A.: La canción la escribimos intentando llegar a una persona muy cercana a nosotros que estaba sufriendo violencia de género. No éramos conscientes de lo que iba a suceder con este tema, de si le iba a llegar a alguien más, simplemente era una sensación tan grande de impotencia que intentamos que a través de una canción ella diera un paso. Es cierto que luego ha podido servir a otras mujeres, porque nos han hecho llegar mensajes contándonos esto, y es muy bonito. La violencia machista es una lacra que nos atañe a todos, también a los artistas, pero no solo a nosotros. Hay que erradicarla con educación y, por supuesto, con leyes.

En el Sonarama del año pasado Eva se quitó la camiseta a modo de reivindicación y recibió cientos de mensajes de odio. ¿Le sirvió para tomar más consciencia de la sociedad machista en la que vivimos?

E.A.: No esperaba la reacción, ni en lo bueno ni en lo malo. Creo que el arte a veces tiene que incomodar, comprendo perfectamente las críticas, pero lo que no comprendo ni comparto son los ataques. Esos ataques son los que me dan la razón.

Acabaron como referentes de la música de nuestro país, pero cuando se conocieron en Zaragoza ninguno era músico profesional…

J.A.: Los dos éramos estudiantes en Zaragoza: Eva estaba matriculada en la Escuela de Artes y Oficios y yo hacía Arqueología. Llegué a excavar [en un yacimiento], pero la música siempre me tuvo muy enganchado, desde niño, por eso al final fue el camino que elegí. Cuando escucho música siento algo que no siento con nada más, pero la Arqueología también me parece fascinante.

E.A.: Yo estudiaba en la Escuela de Artes y Oficios y me especialicé en la parte de Talla y Piedra. Supongo que al final a mí lo que me atraía era poder expresarme a través de alguna disciplina artística y fue entonces cuando la música se cruzó en mi camino. De niña y adolescente me encerraba a escuchar música yo sola horas y horas, y estaba claro que iba a terminar pasando esto. [Risas.]

Los conciertos en Galicia siempre son especiales para nosotros. Casi me da pudor contar el vínculo tan especial que tenemos con esa tierra

¿Cómo se sienten con el público gallego? ¿Les ilusiona tocar aquí?

J.A.: Cuando lleguemos a Lugo ya habrán salido dos adelantos del nuevo disco y nos hace mucha ilusión tocarlos allí. Además tenemos en Galicia muchos amigos, músicos, familia. Es una tierra a la que nos unen muchos lazos.

E.A.: Los conciertos en Galicia siempre son especiales para nosotros. Casi me da pudor contar el vínculo tan especial que tenemos con esa tierra.

¿Algún lugar al que sueñen con ir?

Una de las cosas que más nos gusta, aparte de hacer música, es viajar. Creo que cuando vivíamos en Zaragoza y éramos muy adolescentes, soñábamos con viajar, y gracias a la música hemos podido hacerlo. Hay países en los que todavía no hemos estado y nos despiertan una gran curiosidad, como por ejemplo Japón. La cultura japonesa nos atrae a los dos.