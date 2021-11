El alza del vado también afecta a viviendas y genera quejas entre los vecinos

Las quejas por el incremento de la tasa de vados, que iniciaron propietarios de pasajes comerciales como talleres de reparación de vehículos, se extienden ahora a ciudadanos particulares, que en muchos casos también ven incrementado el recibo.

El PP alertó este viernes de esta circunstancia. En el caso de los vados de uso residencial, los incrementos se deben a que, a efectos de esta tasa, el Concello unificó la categoría fiscal de las calles, de manera que ahora se paga lo mismo por un vado en el casco histórico que en la periferia, por ejemplo. "No se puede permitir que se cobre más en las zonas más humildes y menos en las zonas más ricas", afirmó el viceportavoz del PP, Antonio Ameijide, que pidió que se restauren las categorías fiscales de las calles.

El PP aportó una docena de casos de vecinos de distintas zonas de la ciudad, como Augas Férreas y A Residencia, que han visto incrementado el recibo y algunos confirmaron a este periódico esta circunstancia y su malestar.

"En la calle San Lourenzo he pasado de pagar 90 euros por un vado para seis coches a 129"

Domingo Astariz tiene un garaje en la Rúa San Lourenzo, en el barrio Feixoo, donde guarda seis coches, cuatro antiguos y dos modernos, por lo que no tiene margen para alquilar alguna plaza y compensar la subida tributaria, dice. "Esta calle tiene categoría tres y he pasado de pagar 90,84 euros a 129,96, un 30,10% más", denuncia. "No voy a recurrir porque mi tiempo vale dinero, pero me siento violado", dice. Recuerda que el año pasado ya sufrió un incremento notable del recibo del Ibi, que puede llegar a ser positivo porque eso implica que su vivienda tiene mayor valor catastral, pero las circunstancias del vado no han variado y no ve lógico pagar más por él.

La subida afecta a muchos vados de los 4.026 que están dados de alta en la ciudad, ya sean de negocios, de viviendas unifamiliares o de comunidades de vecinos, como la de Gustavo Iglesias, en Estrada da Granxa. Su edificio tiene tres vados y la cantidad desembolsada este año es "la equivalente a cuatro vados. Pagamos un 33% más", asegura. Como es a repartir entre treinta viviendas "no es algo crítico, pero no deja de ser una subida", se queja.

Los cambios en esta tasa también son a la baja en algunos casos, como las calles de categoría uno o dos. Un vado en Bispo Aguirre cuesta ahora un 5,6% menos, descensos similares a los que se producen en la Praza Maior o Ramón Ferreiro.

"Las treinta viviendas de mi edificio tenemos que pagar un 33% más; no es crítico, pero no deja de ser una subida"

Los más afectados son, sin embargo, los vados con permiso de 8.00 a 20.00 horas, porque ahora pagan igual que los de 24 horas e igualmente se ven perjudicados, en algunos casos, por la unificación fiscal de las calles.

Con estos cambios, el gobierno buscaba equidad fiscal y actualizar una tasa que llevaba años congelada, pero ya anunció que reconsiderará la situación.