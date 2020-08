Álvaro Santos pide no dar comida a las palomas para evitar focos insalubres

Álvaro Santos, concejal de medio ambiente, solicitó la colaboración vecinal para evitar el aumento del número de palomas de la Praza Maior. Las aves acuden a la zona debido a la concentración de locales de hostelería, donde obtienen alimento y, el concejal, pidió a los ciudadanos que "eviten darlles comida para non xerar focos de insalubridade".



Asimismo, medio ambiente intensificará la limpieza en los parques de Rosalía de Castro y de Frigsa para disminuir la presencia de los estorninos.



"O posible incremento dos exemplares que se aloxan nos espazos verdes do concello, motivado fundamentalmente pola climatoloxía e outros factores ambientais, multiplicou a suciedade nestas contornas volvendo máis notorias para a cidadanía as molestias que ocasionan", afirmó Álvaro Santos.



Para combatir esta problemática, el concejal expresó que están "reforzando as brigadas municipais que acometen o aseo dos xardíns" y contribuyendo con labores de dispersión.



Así, ayer concluyó la higienización del mobiliario urbano instalado en estas zonas, según informó Santos Ramos. Para dicha tarea fue necesario movilizar a cuatro operarios con hidrolimpiadoras, una manguera a presión y un camión cisterna, con la finalidad de eliminar los restos provocados por los pájaros.

AGOSTO. A las labores de limpieza, también se sumarán este mes, trabajos de dispersión de aves para que huyan hacia otros lugares y no se concentren en los enclaves de los parques de Rosalía y Frigsa y la Praza Maior.



Así, el concejal Álvaro Santos, señaló que "a empresa encargada da vixilancia e control dos estorniños na capital, acrecentará os traballos para afastalos destes asentamentos, acadando a súa expulsión cara outros lugares mediante técnicas non letais como a aplicación de sons de alarma ou do voo de intimidación de aves rapaces adestradas".