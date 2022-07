A Álvaro Santos gústalle saír a andar ao amencer. Din que esta práctica axuda a aclarar a dirección na que se van desenvolver as accións vindeiras. O responsable da área de urbanismo do Concello de Lugo tenas moi claras. Asegura nesta entrevista que este será o seu último mandato como concelleiro. Renuncia a formar parte da lista do PSOE para as próximas eleccións municipais e dará un paso á beira para dedicarse a outros asuntos profesionais, que aínda non quere revelar. Tomou as rendas de urbanismo, pero impuxo unha serie de condicións á alcaldesa para aceptar o posto. Di que despois de estar 11 meses de baixa polo covid, custoulle tomar os mandos de urbanismo, onde tivo que "desactivar explosivos", nunha área cunha situación "moi complicada". Asegura tamén que nos vindeiros días anunciarase o futuro urbanístico do espazo que ocupa O Garañón.

Antes de que fale da área de urbanismo, que agora dirixe, que valoración fai do seu paso por medio ambiente?

Cando cheguei a medio ambiente non había servizo de avarías na subministración de auga as 24 horas do día, e resolveuse. Tamén estaban caducados os contratos, como pasou co do servizo da recollida de lixo, que foron uns pregos moi complicados de redactar e de actualizar polas necesidades actuais que ten a cidade. Tiñamos problemas coa facturación do ciclo da auga, e fixéronse as xestións para dar cos problemas ou minimizalos no posible. Outro dos pregos importantes foi o do mantemento das zonas verdes, que era outro dos grandes contratos deste concello que había que actualizar e que quedaron admitidos para a súa contratación.

Tivo dúbidas cando se decidiu que alfose vostede o novo responsable de urbanismo?

Si. A min traballar non me dá medo, outra cousa e o cómodo que me atope en determinados climas de traballo. Sabía que tiña que desactivar explosivos por iso puxen condicións. Non esperaba con ter que asumir a dirección de urbanismo, e de repente decídese que sexa eu o responsable desta área. Para min significaba un reto importante e recoñezo que expuxen una serie de condicións para aceptar o posto. A primeira era a necesaria existencia da figura dun coordinador no departamento de arquitectura. Non son un experto neste tema, e consideraba que nunha área donde conflúen os servizos de arquitectura, urbanismo, licenzas e arqueoloxía é fundamental a existencia dun coordinador, porque necesito ese apoio. Esas condicións foron satisfeitas pola alcaldesa e agradézollo moito. Creo que a figura do coordinador está tendo un resultado moi positivo en urbanismo.

Cando chegou a urbanismo atopou as trincheiras da etapa de Miguel Couto?

Atopei un servizo nunha situación moi complicada, que tiña entrado nunhas dinámicas e tensións que necesitaban ser corrixidas coa xenerosidade. Aquí o único que se pide é dilixencia e rigor. Era unha situación complicada, que trascendeu á opinión pública e que se puido magnificar nalgún aspecto. Cando cheguei tiña asumido que precisaba un tempo para que se vise que o anterior non era a mensaxe do goberno local, e desde ese intre a actitude foi outra. Houbo moitas sensacións encontradas, e sabía que iso necesitaba dun tempo para corrixirse. Creo que se corrixiu a situación e a día de hoxe hai un ambiente de traballo mellor, e un clima máis normal.

Conta o servizo de arquitectura cunha persoa ao cargo, despois da polémica xudicial sobre o proceso de selección do xefe do servizo?

Non é verdade que o servizo de arquitectura non teña responsable. Hai unha xefa, que non é a persoa que emprendeu accións legais contra o proceso de selección, que xa está traballando. Cubriuse a xefatura de servizo, pero este xefe optou a outra praza e nomeouse a outra persoa unha semana antes.

Cales son os avances no referente á desexada estación intermodal de Lugo?

Neste mes de xullo vai ir ao pleno a modificación do Plan Xeral para que ese espazo poida acoller as novas infraestruturas, que é fundamental. Tamén hai unha solución económica, por iso esperamos firmar o convenio con Adif e a Xunta antes de fin de ano. Lugo non pode estar desconectado do mundo, como pasa na actualidade.

Aparecerá o seu nome nas listas electorais do PSOE para as próximas eleccións municipais?

Non vou volver ás listas electorais do PSOE ao Concello de Lugo. A alfose caldesa xa o sabe desde hai moitos meses, Nin á Deputación Provincial tampouco. Díxenllo con toda a lealdade e con estas palabras: ‘Vouche aforrar que me preguntes nin por cortesía’, porque pode ser que ela tampouco me quixera a min na lista.

Que clase de urbanismo implantou no Concello de Lugo?

Na actualidade, estou moi distante da actividades política propiamente dita, non do exerzizo institucional, por iso quería un urbanismo que eu denomino ‘de despacho’, quería un organismo de xestión no que se priorizasen aqueles asuntos que estaban pendentes de resolver, antes de fixarse grandes metas.

Que opinión lle merece a situación do novo auditorio?

Prefiro non falar de asuntos que competen a outras áreas do goberno local. Podo dicir que o informe de arquitectura é desfavorable ao proxecto que plantexaban, pero son cuestións técnicas. Persoalmente, dáme pena que a Lugo lle pase isto. Vai pasar tanto tempo que a xente vai perder as gañas de ir ao auditorio, tras tres anos.

Cal será o futuro do Garañón, despois da senteza que obriga a súa demolición?

Podo adiantar que a comenzos da semana que vén farase un anuncio moi relevante sobre O Garañón. Non veño a urbanismo a revisar o pasado, pero dous expedientes de reposición da legalidade urbanística caducaron e non estou disposto a que iso pase baixo o meu mandato. Por fin se decidiu a alternativa pola que se optou para ordenar urbanisticamente O Garañón, porque se anula a parte do Plan Xeral que afecta a este territorio. Saímos dese atasco que era non definir a modificación do Plan Xeral. Agora xa se decidiu e xa se tramitou o resultado para facer dita modificación. Tamén estamos tramitando os expedientes necesarios para materializar a demolición dunha edificación que hai que facer por sentenza xudicial.

Que significa para a cidade a aprobación do 5% do PXOM, pendente desde o ano 2011?

Tiven varias reunións con Carmen Rivas, directora xeral de Ordenación do Patrimonio, porque xa era hora de que os políticos conciliáramos os criterios técnicos. Por iso é fundamental poñer de acordo ás administracións e logo xa nos poñeremos de acordo os políticos. Foi un traballo detallado e cunha comunicación exemplar, porque o fixemos desde a lealdade do silencio. Estivemos traballando meses en resolver e non en evidenciar as diferenzas, por iso se chegou o bo porto. O de menos é que se aprobe nun pleno ou en dous. Ao cidadán o que lle importa é ter un Plan Xeral aprobado no cen por cen. Ese acordo, penso eu, xa lle dá unha certeza aos veciños.