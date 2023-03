Álvaro Santos: "En maio terei que decidir a quen voto"

El edil de Urbanismo, Álvaro Santos, será el 28 de mayo "un cidadán como outro calquera", ya que se dio de baja en el PSOE hace meses y no se presentará a la reelección, y tendrá que decidir a quién votará. Así se manifestó este martes en Onda Cero en el marco de una entrevista sobre su abandono de la militancia, que no trascendió hasta hace unos días.

Santos explicó que decidió dejar el partido por desacuerdo con la línea que sigue a nivel nacional y autonómico y reconoció que en el ámbito local está pendiente fundamentalmente del área que gestiona en el Concello y que en esta se le da "autonomía para facer as cuestións como eu considero que hai que facer, co rigor suficiente para que saian adiante". A la alcaldesa, Lara Méndez, le une además una relación de hace muchos, desde la etapa de la Diputación, y por ambas partes se percibe aprecio personal, pero el todavía edil no parece tener claro cuál es la mejor opción política para la ciudad, a juzgar por sus palabras. Opina, además, que "Lugo necesita imperiosamente que moita xente se implique en política".

Él abandonará la actividad en mayo, pero no la política, aclara, que practicó antes de su inicio de militancia, que solicitó en 2006 "sen ningún tipo de intermediación nin interese máis que participar e aportar a esta organización", y lo seguirá haciendo como hasta entonces "a través de reivindicacións, de movementos sociais...". "A política vívese e está presente a diario en moitas facetas da vida", afirma.

Santos, que llegó a ser secretario provincial del PSOE y vicepresidente de la Diputación y hace tiempo que es crítico con el partido, explicó que cuando decidió solicitar la baja –en un momento en que no había ningún proceso orgánico ni electoral que pudiera dar lugar a interpretaciones, precisó– informó a la alcaldesa y consensuaron "que non tiña sentido darlle trascendencia". Dice que se siente "moi agradecido" al PSOE pero que ahora no se siente representado ideológicamente.

En concreto, es crítico con la "incapacidade" del PSOE para definir el modelo territorial y con la gestión que hizo de los indultos de Cataluña y la modificación del delito de malversación. "Non me gustou non porque se concederan senón porque se intentara confundir", afirmó. Tampoco está de acuerdo con la Ley Trans, que "nunca foi a bandeira do PSOE" y con que en Galicia "non haxa plantexamentos concretos practicamente sobre case nada".

Sobre su labor en el Concello, se marcha satisfecho de algunos logros, como la modificación del PXOM para la intermodal, el avance para la aprobación del 5% del plan pendiente, el impulso administrativo para el derribo del O Garañón y, sobre todo, el haber dado al departamento de Urbanismo "unha organización e unha disciplina enfocadas ao traballo e ao resultado".