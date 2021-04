Álvaro Santos se hace con la gestión del urbanismo y Alonso entra en el Concello

Tres semanas después de que anunciara su dimisión el entonces concejal de urbanismo Miguel Couto, Lara Méndez anunció este viernes la remodelación de su gobierno, con el que afrontará el segundo tramo de su mandato. La alcaldesa ha dado entrada a la profesora de la USC Silvia Alonso Pérez como concejala, si bien ha decidido reforzar el papel de Álvaro Santos al colocarlo al frente del urbanismo local, una de las áreas más comprometidas.

Méndez justificó esta reestructuración, que incluye tres de las cuatro áreas en las que se organizaba su equipo, en "criterios que nos permitan o mellor desenvolvemento do proxecto de cidade que deseñamos co fin de darlle continuidade á segunda gran transformación de Lugo, pero tamén contando que a experiencia e as capacidades dos concelleiros e concelleiras fosen a mellor garantía para o desempeño do seu traballo como servidores públicos".

La única cara nueva es la de Silvia Alonso (en la imagen), que se había presentado en el puesto número nueve de la lista electoral socialista. Profesora de la facultad de Humanidades de la USC en el campus de Lugo, doctora en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada y con los grados de canto y violín por los Conservatorios de Lugo y Santiago, respectivamente, se integrará en la nueva área de cohesión y dinamización social como responsable de mujer y juventud.

Méndez alabó su "compromiso firme e a gran valía profesional e persoal", que tendrá que demostrar en la gestión municipal a partir de que tome posesión de su escaño en el pleno extraordinario del próximo jueves. No obstante, no asumirá el trabajo con dedicación exclusiva hasta mediados del próximo mes, tiempo que necesita para dejar cerradas sus actuales obligaciones con la USC.

El área de desarrollo local sostenible, constituida por las concejalías de medio ambiente, urbanismo sostenible y desarrollo local y empleo, desaparece como tal y se convierte en sostenibilidad urbana. Integrará solo urbanismo, así como el desarrollo de la empresa pública Evislusa, y estará a cargo de Alvaro Santos.

Silvia Alonso se incorpora al grupo socialista como responsable de mujer e igualdad

Además, se crea el área de cohesión territorial, que dirige Miguel Fernández, que mantendrá las competencias de medio rural y cede las de deportes para asumir las de medio ambiente.

Sale también muy reforzada cohesión y dinamización social, sobre la que Méndez explicó que "o Lugo que queremos é o da igualdade e a xustiza social, o da creación de oportunidades para todos, a consecución de emprego, especialmente entre a mocidade, e o da atención aos colectivos máis vulnerables". Como representante de área en la junta de gobierno actuará Ana González Abelleira, que también gestionará directamente desarrollo local y empleo, un apartado en el que antes estaba Mauricio Repetto. Este pasará a responsabilizarse de juventud y deportes. El equipo se completa, además de con Silvia Alonso, con Olga López Racamonde, que continúa al frente de bienestar, inclusión y mayores.

Esta concejala es la única que no ve cambios en su labor junto a Paula Alvarellos, edil de gobernanza. "É o área de xestión por excelencia xa que economía, facenda e recursos humanos é a máquina executiva que nos permite desenvolver as políticas públicas da totalidade do goberno de xeito máis efectivo", sostuvo Lara Méndez.

Las áreas de gobierno del BNG se mantienen inalterables

Esta crisis de gobierno local afecta en exclusiva a las áreas controladas por el PSdeG, ya que las que son competencia del BNG permanecen inalterables. De hecho, la propia Lara Méndez explicó que sí mantuvo una conversación con el teniente de alcaldesa y líder de los nacionalistas Rubén Arroxo para informarle de los cambios "por respecto".

De esta manera, en manos del BNG siguen estando las áreas acordadas en el pacto de gobierno: mobilidad e infraestructuras urbanas; cultura, turismo y promoción de la lengua; participación y servicios para la vecindad; y educación y difusión del conocimiento.

Junta de gobierno

Los cambios producidos en el ejecutivo local tampoco afectarán a la composición de la junta de gobierno, el órgano que marca el día a día de las políticas e inversiones locales. Esto se debe a que Miguel Couto no formaba parte de este órgano y tampoco lo hará Silvia Alonso.

Así, la junta seguirá formada por Lara Méndez, Álvaro Santos, Miguel Fernández, Paula Alvarellos y Ana González Abelleira, por parte del PSOE , y Rubén Arroxo, Maite Ferreiro, y Cristina López, por parte del BNG.