Alvarellos promete ser una alcaldesa "con respostas e solucións" para Lugo

Paula Alvarellos Fondo (Ponteceso, 1963) fue investida este jueves alcaldesa de Lugo, tras la renuncia el viernes de Lara Méndez para ir al Parlamento gallego, en un acto sencillo y concurrido en el que se mostró agradecida y dispuesta a "facer política con maiúsculas" para agilizar y modernizar el Concello, mejorar el bienestar de los lucenses, reclamar deudas históricas que otras administraciones tienen con la ciudad y atender lo urgente a la vez que lo importante, como es seguir ejecutando estrategias que inició su antecesora e iniciar otras en el objetivo de lograr una ciudad medioambientalmente más sostenible y contribuir a la lucha contra el cambio climático, resumió.

La nueva regidora recibió el bastón de mando de manos de su antecesora y a continuación ambas se fundieron en un abrazo. Tras los consabidos aplausos, Alvarellos se sentó en el sillón de alcaldesa para pronunciar un discurso que estructuró en tres partes, la de gratitud, la de reconocimiento a la labor que realizó Méndez y la de cómo ella entiende y pretende ejercer la política y los objetivos que pretende lograr con ella. "A política consiste fundamentalmente en construír, en mellorar a vida para mellorar a convivencia entre nós [...]. Eu quero facer política con maiúscula. Esa que ten como razón principal ofrecer respostas e solucións", afirmó.

Non resultou sinxelo, elixir sempre é complexo, pero os pequenos desencontros esvaeceranse

Alvarellos comenzó mostrando gratitud al PSOE por considerarla la persona "idónea" para continuar con la labor de Méndez. Y sin ahorrar rodeos aludió al debate que hubo en el partido y en el grupo municipal para designar sustituto de Méndez. "Sei que non resultou sinxelo, elixir sempre é complexo, debe facerse con tacto, con cautela, dialogando. Só se se actúa deste xeito estes pequenos desencontros —por que non dicilo, tan humanos— esvareceranse, serán resoltos, deixando ao seu paso máis unión entre as persoas, máis coñecemento do equipo e incluso máis coñecemento dun mismo", afirmó.

No fue la única referencia, porque quiso nombrar a todos sus concejales —"Mauricio, Olga, Pablo, Jorge, Ana..."— y hacer una mención especial a Miguel. "Grazas Miguel pola túa xenerosidade", afirmó mientras el aludido, muy serio durante todo el acto hacía un pequeño gesto de asentimiento.

De su antecesora, Alvarellos destacó su capacidad para escuchar y para tender puentes y su valentía para reclamar para Lugo la misma posición que otras capitales gallegas y para no flaquear en los momentos más duros, como los años de la pandemia. "Todas as grandes personalidades deixan unha gran sombra cando se van. Lara, sei que a túa non me restará independencia, arrouparame nos momentos difíciles. A túa sombra é ben recibida", aseguró.

A los socios de gobierno les agradeció su "discreción" y "respaldo". De los empleados públicos —un grupo de ellos entre el público— dijo que son el sostén de la vida local. "Conto con todos e todas vós", afirmó. Y la labor de la oposición —"figura tan necesaria para as democracias plenas"— le servirá para "permanecer atenta" y "dar máis de min", dijo.

Tuvo, como es propio, palabras para su familia, un marido que le enseñó a amar Lugo, una hija a la que no espera defraudar como alcaldesa, unos hermanos "que sempre están aí" y María Teresa, "a miña segunda nai".

Debemos ter presente que fomos elixidos para incrementar servizos e infraestruturas e facilitar a vida dos veciños

A continuación, la regidora envió un mensaje a los vecinos, empresarios, asociaciones y resto de administraciones públicas de la ciudad (Diputación, Subdelegación del Gobierno y Delegación de la Xunta). "Dende hoxe todas as miñas accións estarán impulsadas pola razón, pola lealdade institucional, polas necesidades sociais, pola tan necesaria cooperación. Nunca me moverei por caprichos ou intereses ilexítimos", prometió.

Con esas premisas, seguirá trabajando en líneas que ya estaban marcadas y en las que se reafirma. Dijo que se propone "facilitar, axilizar e modernizar" el Concello, simplificando su funcionamiento para mejorar la relación con los ciudadanos. Defenderá las políticas sociales y de bienestar, acabará e iniciará nuevas estrategias de desarrollo y crecimiento sostenible y reclamará inversiones para Lugo. "Non renunciaremos ás infraestruturas, ferroviarias e por estrada", apuntó sobre competencias mayoritariamente del Gobierno central y también de la Xunta. A esta, sin nombrarla, le reclamará más vivienda protegida y prestaciones sanitarias y educativas, por ejemplo. También aludió a la necesidad de frenar la despoblación y el abandono de la zona rural, de dotar a la ciudad de una zona pública de baño en el río y del museo de la romanización.

Alvarellos recordó los 24 años de mandatos socialistas y señaló los "«case catro anos que temos por diante" para seguir siendo un concello referente en la sostenibilidad urbana y la lucha contra la emergencia climática y precursor del impulso a la recuperación económica, afirmó recordando dos de los asuntos en los que su predecesora puso especial empeño.

La alcaldesa terminó con un guiño a la historia bimilenaria de Lugo y a los principios que rigen su profesión, la abogacía, que emanan también de Grecia y Roma. La potestas —"fomos elixidos para incrementar servizos e infraestruturas e facilitar a vida dos veciños"— y la dignitas, los imprescindibles valores éticos que se necesitan para ejercer la labor política.

Un acto sencillo y concurrido

Alvarellos fue investida en un acto sencillo y muy concurrido, con una gran representación de las instituciones y de la sociedad lucense. Asistieron la subdelegada del Gobierno, el presidente de la Diputación, los delegados de la Xunta y del INSS, el rector y el vicerrector de la USC, los jefes de la Policía Nacional, Local y Autonómica y de la Guardia Civial y el subdelegado de Defensa. También había representantes del Obispado, de los juzgados y de colegios profesionales, empresariales y vecinales. Y un nutrido grupo de jefes de servicio del Concello.

Miguel Fernández, serio y "agradecido", atendió a vecinos de O Castiñeiro

El concejal Miguel Fernández fue el primero en abandonar el salón de plenos y, quizás fruto de las circunstancias, fue quien escuchó a un grupo de vecinos de O Castiñeiro que llevan tiempo sufriendo filtraciones de agua en sus viviendas y piden soluciones al Concello.

Los vecinos portaban folios con frases críticas y alguno intentó, sin éxito, entrar a un abarrotado salón de plenos. Tras abordar a Fernández en el pasillo le arrancaron el compromiso de que este viernes a las nueve de la mañana habría personal municipal de nuevo en el lugar, para tratar una vez más de hallar el origen del problema y ponerle solución.

El gesto de Fernández fue serio en todo momento, tanto antes como después del pleno y en este mismo. La interacción entre él y el resto de sus compañeros fue mínima, más allá de los obligados abrazos de felicitación y de la pose para las fotografías.

Al término de la sesión, el concejal insistía en que estaba "absolutamente satisfeito" con la decisión del grupo municipal, quien consideró que Alvarellos era la persona idónea para relevar a Méndez. Se mostró «agradecido» por las «palabras de cariño» que le dedicó la regidora, una "deferencia inmerecida", opinó. "Eu fun un máis. Decidímolo entre todos", afirmó, para concluir que está "implicado" y "con ganas".