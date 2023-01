Las intensas lluvias de la última temporada están dejando un reguero de problemas en edificios de toda la ciudad, donde se multiplican las goteras y los problemas de humedad. Mientras, hay propietarios que dicen que el problema es tan general en estos momentos que es casi imposible encontrar empresas que puedan hacer reparaciones.

La situación desborda a las firmas del sector, que no dan abasto para atender tanta demanda de reparaciones después de una temporada en la que se han multiplicado las precipitaciones, pero el problema está en gran parte en el hecho de que no hay trabajadores, advierten.

Así, en el sector explican que el fenómeno de la aparición de goteras no es en sí extraordinario, dado que se repite cada vez que hay precipitaciones intensas, pero el problema ahora es que las empresas no encuentran trabajadores. "Falta personal porque nadie quiere trabajar", explicaban este jueves en Pizloga. Al mismo fenómeno apuntaban en Lugocanal.

La situación es cada vez más seria, porque no es solo que falten trabajadores, es que la falta de profesionales debidamente cualificada es alarmante, alertan.

Y las goteras se repiten cada vez que llueve abundantemente, pero el fenómeno también se está desbordando debido a que los tejados necesitan mantenimiento y raramente se hace, señalaban en dos de las compañías del sector más conocidas de Lugo.

"Muchos tejados están muy viejos y hay zonas de la ciudad que están muy mal", detallaban en Pizloga, donde apuntaban que muchas comunidades han ido retrasando la renovación de las cubiertas porque los materiales están muy caros, y ahora en muchos edificios se encuentran con problemas serios porque se han retrasado las reformas.

Hasta ahora, apuntaban, en muchos inmuebles los propietarios han ido conformándose con pequeñas reparaciones, para esquivar la inversión que exige renovar un tejado entero, y en muchas comunidades se están viendo ahora con problemas importante.

"Hay un problema de mantenimiento", señalaban en Pizloga, donde recalcaban que es preciso hacer las reparaciones a tiempo y mantener las cubiertas limpias para evitar filtraciones y humedades, que luego provocan trastornos importantes.

Pero muchas veces ese trabajo no se hace cuando se debe por parte de los vecinos porque supone un coste y, por otra parte, las empresas tienen tal falta de personal que tampoco pueden asumir siempre, y menos inmediatamente, todos los requerimientos de propietarios para hacer obras.

Y ahora el problema no es solo que haya una avalancha de llamadas por la aparición de goteras, si no que en este momento, cuando siguen las lluvias, no es posible subir a los tejados a hacer las reparaciones necesarias.

Actuar en el tejado exige que la cubierta esté seca y para poder hacer en condiciones el sellado, indican en las empresas, se precisa cumplir con unos requisitos de seguridad que también llevan su tiempo.

Esa situación está detrás del colapso ante el que se sienten los propietarios que llaman a los administradores de fincas y se encuentran casi siempre con la respuesta de que la solución tendrá que esperar porque hay muchos edificios con problemas y desde hace más de diez días hay ya auténticas listas de espera para conseguir profesionales que puedan acudir a ver qué ocurre. Y el atasco no ha hecho más que agravarse las dos últimas semanas.

De hecho, en las empresas constructoras detallaban este jueves que en este momento prácticamente lo único que pueden hacer es ir a evaluar la situación y localizar el foco de los problemas de cada edificio, ya que mientras los tejados no estén secos no podrán ponerse manos a la obra.

Mientras, los vecinos afectados ven cómo el agua campa por sus pisos y los deteriora sin poder encontrar una solución rápida al problema. La buena noticia es que el domingo llega un anticiclón.

Alarma vecinal en la Ronda do Carme

Vecinos de la Ronda do Carme dieron la voz de alarma por el riesgo que, dicen, generan unas planchas de aislamiento de un edificio que amenazan con desprenderse. El mal tiempo de los últimos días las habría dañado seriamente y están parcialmente en el aire, por lo que serían un peligro de caer sobre alguien, dicen.

El mal estado de la zona verde de la mediana de Fontiñas causa peligro

La que debería ser zona verde de la mediana de Fontiñas es un barrizal, en el que no hay césped en casi ningún sitio y donde se generan situaciones de peligro a diario, advierten vecinos. Se trata de un espacio muy pisado, entre otras cosas porque linda con los espacios de aparcamiento, y los resbalones son continuos.

La caída de un árbol en la ladera de la N-6 genera inquietud

La caída de un árbol en la ladera que hay sobre la N-6, en la zona próxima a la nueva rotonda de enlace de la nacional con la zona del campus, inquietó a los conductores en los últimos días. El árbol no llegó a caer sobre la carretera, pero dado que la caída de ejemplares se ha sucedido en los últimos años, hay conductores que insisten en pedir que se revise bien el estado de los árboles para ver si suponen peligro.