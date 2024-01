Un aluvión de demandas por gastos de hipotecas inunda los juzgados de Lugo

Los juzgados de Primera Instancia de Lugo están recibiendo en las últimas semanas una auténtica avalancha de demandas para reclamar a las entidades bancarias los gastos de gestión de los créditos hipotecarios. Los datos del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia atestiguan que el ritmo de presentación se ha multiplicado por tres y, en determinados partidos judiciales, hasta por nueve. Por aportar algunas cifras significativas, solo en la primera quincena de 2024 los juzgados de Primera Instancia del partido judicial de Lugo han ingresado 74 de estos asuntos, que son casi tres veces de los recibidos en el mismo periodo del año pasado. En todo 2023, de hecho, se presentaron 801 demandas de este tipo.

La situación es aún más reseñable en el caso de los juzgados de Viveiro, que recibe la gran parte de estas reclamaciones hipotecarias que se generan en A Mariña: si en los primeros quince días de enero de 2023 fueron solo 4, en lo que va de 2024 pasan de 35. Algunas de estas demandas pueden ser todavía sobre cláusulas suelo, aunque todo parece indicar que se trataría de una parte poco significativa. La anormalidad de esta situación tiene, no obstante, una explicación: desde hace cinco años, cuando se dio a conocer la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de enero de 2019 en la que se fijaba la doctrina para la devolución de los gastos hipotecarios, las demandas se han ido presentando sin pausa pero sin prisa; hasta ahora, que están a punto de cumplirse los cinco años que marcan la caducidad de las reclamaciones.

Muchos letrados defienden que el plazo debe ampliarse por el parón del covid, pero aun así las presentan ahora para asegurar

Ni siquiera está claro que ese plazo se cumpla a finales de este mes, ya que muchos abogados consideran que debe ampliarse en casi otros tres meses, el periodo declarado inhábil por el confinamiento durante la pandemia, pero el hecho es que la mayor parte de los despachos prefieren no arriesgar y apuran para presentar los papeles antes del 23 de enero.

El origen: la Justicia europea contra la banca

Durante décadas, la inmensa mayoría de los clientes que solicitaban un préstamo hipotecario en España asumían sin rechistar una serie de gastos: notaría, tasación de la vivienda, gestoría y Registro de la Propiedad. No era mucho en comparación con el montante total y depende de cada hipoteca, pero se calcula que en un crédito medio en Lugo podría rondar los 1.200 euros.

Sin embargo, diversas sentencias del Tribunal de Justicia Europeo y del Tribunal Supremo español declararon nulas, por abusivas, algunas de las cláusulas que imponían los bancos en la constitución de estos préstamos. Hizo falta, no obstante, esperar a la unificación de doctrinas para que todos los juzgados españoles pasaran a dictar sentencias con los mismos criterios: en el caso de la comisión de apertura, se considera que puede ser considerada abusiva cuando la entidad financiera no demuestre que esta comisión responde a "servicios efectivamente prestados y gastos en los que haya incurrido"; respecto a la cláusula de pago obligatorio de las facturas vinculadas al préstamo, se declara abusiva y se determina que es la entidad financiera la que debe pagarlos, salvo el de notaría, que se debe abonar a medias. Eso implica que deben devolver los gastos más los intereses legales.

Qué facturas se reclaman y en qué casos

Albert Rodríguez, socio de Salvatierra Abogados, es un de los letrados que más reclamaciones de este tipo ha presentado en Lugo en estos últimos cinco años. "Se reclaman las de notaría, tasación, gestoría y registro. De notaría se devuelve el 50% y del resto, el 100%", informa, para añadir que una sentencia a favor incluye sistemáticamente los intereses legales desde la firma de la hipoteca, "con lo que hay clientes que están cobrando tanto de intereses como de principal. Va en función de la antigüedad del crédito". No hay tope de año, se puede reclamar siempre y cuando opere la cláusula de obligación de pago de gastos. No todas las hipotecas la tienen, hay que examinar una a una. Según el abogado, "los bancos la ponían por defecto, porque estaba incluida en sus modelos oficiales, pero luego había clientes que lo podían negociar. Y hay otro criterio: cuando existió una subrogación a la escritura del promotor, se entiende que no hay vinculación directa con la entidad bancaria y no se puede reclamar. Aunque si la escritura de subrogación incluye una novación, que hay muchas, e interviene la entidad bancaria, también tienes derecho a que devuelvan una parte de las facturas, aunque en un porcentaje menor".

Cómo conseguir las facturas si no se conservan

La realidad es que no es fácil. La mayoría de las personas conserva los papeles fundamentales de la hipoteca, pero no todas las facturas, y menos cuando en buena parte de los casos se las quedó la entidad financiera. Hay que tener en cuenta, además, que la ley solo obliga a conservar durante cinco años las facturas a quienes las emiten. Lo más sencillo sería reclamar a la entidad bancaria una copia del expediente hipotecario, pero no tiene obligación de facilitarlo salvo que esté vivo el préstamo hipotecario. Será muy difícil que den los datos al cliente, pero los tienen todo en un registro central, que desde el año 2000 debería estar digitalizado. Tampoco será fácil recuperar la de la notaría, por el plazo ya citado de los cinco años y porque se debe pedir al mismo notario que dio no fe; si se ha jubilado o ya no está en esa plaza, todo se complica. Sí que es sencillo conseguir la del Registro de la Propiedad, pidiéndola a este organismo, pero la situación vuelve a ser muy negra si no se ha guardado la factura de la gestoría: el noventa por ciento de ellas ya han desaparecido, porque se trataba en muchos casos de gestorías dependientes, subordinadas o ligadas de alguna manera a la propia entidad financiera. Algo parecido puede pasar con la de la tasación, salvo en un caso: con bastante buen ojo, una de las principales sociedades tasadoras de España, Tinsa, ha puesto enmarcha un servicio online para pedir un duplicado de la factura; si la valoración de su casa la hizo esta agencia, por 20 euros puede acceder a una copia.

Si se tienen todas las facturas, la devolución para un crédito hipotecario medio en Lugo puede rondar los 1.200 euros

Si el banco sabe que debe pagar, ¿por qué no lo hace?

En estas circunstancias judiciales, en las que por sistema se ordena la devolución de los gastos reclamados, resulta lógico preguntarse por qué la entidad bancaria no atiende directamente la reclamación de su cliente y se ahorra los gastos judiciales y más intereses. Pues en algunos casos hay entidades que se niegan porque se trata de hipotecas otorgadas por otras entidades que absorbieron durante la reestructuración tras la crisis financiera. Un argumento sin mucho recorrido, dicen los expertos. La realidad es que no hay ningún motivo racional para que desestimen la práctica totalidad de las reclamaciones previas, se trata simplemente de poner todas las dificultades por control de daños: si hay millones de potenciales reclamaciones, todas las que puedan frenar haciendo desistir por el camino al reclamante es dinero que ahorran. Y se les rechaza la primera reclamación con una serie de documentos de lenguaje legalista, con prescripciones, jurisprudencia y demás, que abruma a la gente y hace claudicar a muchos. Cuantos más obstáculos, más gente desistirá.

El proceso judicial de la reclamación

El abogado debe presentar una reclamación previa, que es obligatoria, que tenga una contestación negativa por parte de la entidad bancaria. Con esa contestación negativa, se presenta ya una demanda en el juzgado correspondiente. Lo normal, y así es en la práctica totalidad de los juzgados de España, es que como la entidad se ha negado a devolver un dinero que sabe fehacientemente que debe devolver por imperativo legal, los juzgados condenan por sistema a pago de costas judiciales por el perjuicio que supone para el ciudadano tener que contratar abogado y procurador. Eso es lo que permite a la mayor parte de despachos de abogados publicitar sus servicios en estos casos como ‘gratuitos’: en realidad, lo que confían es en cobrar del banco por un trabajo relativamente sencillo, estandarizado y con poco riesgo.

Albert Rodríguez: "Aquí se tiene una sentencia en un plazo medio de un año"

El despacho Salvatierra ha presentado varios centenares de reclamaciones de devolución de gastos hipotecarios. Una experiencia que permite a uno de sus socios, Albert Rodríguez, calcular que "en Lugo, en un año desde la presentación de la demanda se puede tener la sentencia para cobrar".

No obstante, el letrado también advierte de que "no es extraño que, pese a que todo está bastante claro, las entidades reclamen a una segunda instancia. Los casos que recurren los eligen de manera casi aleatoria, dependiendo también del criterio del bufete de abogados que cada entidad financiera haya contratado. Pero se trata de dilatar plazos".

Suben los intereses

La contrapartida para los clientes que tienen que esperar a que se resuelva este recurso es que "se siguen acumulando intereses, que al ser los legales son bastante altos", indica Rodríguez. Este abogado también destaca el alto número de clientes que están presentando reclamaciones por hipotecas de viviendas de vacaciones en A Mariña, e incluso cuenta con representados que "son funcionarios que han estado en varios destinos, han ido comprando y vendiendo y ahora reclaman cinco o seis hipotecas".