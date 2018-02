Alumnos de As Mercedes crean una miniempresa de servicio de drones

El alumnado de primer curso del ciclo de Aeromecánica que se imparte en el centro integrado de formación profesional As Mercedes se ha fijado en el sector de los drones para desarrollar su primera experiencia emprendedora, que pretende ser una experiencia piloto del proceso de creación de una empresa. La iniciativa se desarrolla en el marco del proyecto Miniempresas Lugo, que pone en marcha la Consellería de Educación con el apoyo de la fundación Alcoa y el Grupo El Progreso. El proyecto de As Mercedes se ha bautizado como Air Lucus y su idea de partida es la realización de servicios con drones en el ámbito rural.



Los drones que poseería y operaría Air Lucus servirían para muchos fines. Para "ayudar a gente que no puede, por ejemplo, acudir a recoger las medicinas y con un dron se le pueden llevar a su hogar o a un punto de recogida", explica Tania Seijas, una de las alumnas. La lista de posibilidades es larga: definir el camino más seguro para los equipos de extinción de incendios; buscar personas perdidas -en cuyo caso se proveería al dron con mantas térmicas y agua para uso de la persona mientras no llega la ayuda-; fumigación y control de plagas en agricultura y un largo etcétera, explican los alumnos.



Los creadores de Air Lucus decidieron enfocarlo a la zona rural porque "la legislación cambió hace poco y no se puede volar el dron en lugares de grandes aglomeraciones, hay que pedir un permiso especial para eso", apunta Fernán Fernández.



El equipo tiene ya una página web para dar a conocer sus servicios, aunque aún tienen que completarla. En la creación de la miniempresa ha participado toda la clase, organizada en distintos grupos de trabajo. "Es interesante que si se da una formación de este tipo la aprovechen todos", explica Nuria Cadórniga, coordinadora de Empredemento de As Mercedes.



La Consellería de Educación les proporciona formación sobre creación de empresas, comercialización, gestión digital y otros aspectos relacionados con la actividad emprendedora, mientras que los profesores de Aeromecánica María José Hermida y Luis Abelleira les darán un curso sobre drones en el complejo de Rozas, donde también rodarán algunos vídeos sobre servicios con drones para subir luego a la web.



Estos emprendedores están convencidos de que el sector de los drones no hará más que aumentar porque "dentro de poco lo que hace un helicóptero lo hará un dron", resume David Rodríguez.