Los alumnos más exóticos

En los pasillos de las facultades del campus de Lugo se escuchan lenguas diversas y acentos extraños que se esfuerzan por hablar español. Son alumnos extranjeros que deciden salir de su zona de confort y vivir una experiencia lejos de sus casas.

Lo que comienza como un proyecto formativo termina normalmente como una vivencia difícil de olvidar. Un país diferente, una ciudad que ni sabían que existía, una cultura que no identifican con lo que creían que era España y una formación que se esfuerza por captar su atención y hacerse un hueco entre las múltiples novedades que despiertan su interés.

En estos momentos hay 33 estudiantes extranjeros en el campus de Lugo. Proceden de Italia, Alemania, Portugal, Reino Unido, Francia, México, Brasil, Chile y Colombia, y estudian en las facultades de Veterinaria, Ciencias, Enfermería, Humanidades y en la Escuela Politécnica.

Un total de 16 han llegado a través del programa Erasmus y otros 17 por convenios bilaterales de la Universidade de Santiago de Compostela con las suyas, lo que implica que alumnos de la USC también podrán estudiar en esos países.

Tras unas semanas en Lugo, casi piensan a unísono. No conocían la ciudad, algunos ni siquiera solicitaron este destino pero, tras llegar por casualidad, los ha sorprendido gratamente. Valoran mucho la formación que están recibiendo y han aprendido a apreciar la identidad gallega, la tradición cultural que la distingue. Lo mejor de Lugo: las tapas. Lo peor: las dificultades para encontrar piso.

Desde México a la Politécnica

Itzam Hernández

Itzam Hernández Caballero es de México y durante un semestre estudiará en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Lugo. Explica que eligió destino por motivos académicos, pero en cuanto llegó se dio cuenta de que también tenía mucho que aprender fuera de las aulas. "El contacto con Galicia me reafirma en que he hecho una buena elección", dice.

En su país estudia Planeación Territorial, en la Universidad Autónoma Metropolitana de la ciudad de México, y en Lugo se ha integrado en el grado de Paisajismo. Eligió la USC "porque es lo que en México llamamos una universidad de tradición". Explica que investigó "su solvencia, su nivel académico y que fuese posible convalidar los estudios".

A nivel académico, considera que "es una gran oportunidad para conocer cómo hacen aquí las cosas y ver el modo de aplicar estos conocimientos en México".

Pero lo que Itzam Hernández no esperaba era encontrar en Lugo otro ámbito de aprendizaje que le interesase tanto. "Yo conocía otros puntos de España, como Madrid, Barcelona, Andalucía... pero Galicia es diferente. No tiene nada que ver con lo que yo creía de España", comenta.

Y su sorpresa fue para bien, según indica, pues "la identidad gallega me tiene encantado. Son un pueblo migrante, pero siguen siendo muy propios. Conservan su esencia, su cultura, su idioma. ¡Incluso los niños hablan gallego!", apunta con asombro.

Itzam Hernández tuvo ocasión de vivir las fiestas de San Froilán y se metió de lleno en el espíritu de celebración. "Cuando escuché las gaitas me sorprendí muchísimo porque yo solo identificaba esa música con Escocia. No sabía que en Galicia también se tocase ese instrumento. Me sorprendió ver los bailes tradicionales. Yo me paraba a preguntarle a la gente cómo se llamaba ese baile, por qué bailan así... y lo mejor es que me lo explicaban. No me dieron una respuesta de una palabra, sino que se esforzaron por conversar conmigo mucho tiempo para explicarme esa parte de la tradición cultural de Galicia".

Itzam Hernández recuerda que cuando estudiaba las opciones de destino en España, algún profesor le recomendó elegir lugares pequeños. "Me decían que Madrid es una ciudad con muchas oportunidades, pero que está llena de extranjeros y que difícilmente podría tener contacto con los madrileños. Además, tiene los problemas de seguridad de una gran ciudad. Aquí sí puedo conocer a los gallegos", comenta. En este sentido, está especialmente satisfecho con Lugo, donde se siente "bien recibido tanto por los compañeros de clase como por los profesores y la gente de la calle".

Enfermería, un destino apetecible

Igual de integrados se muestran los alumnos extranjeros de Enfermería. Confiesan que no eligieron Lugo para estudiar, sino la Universidade de Santiago (USC), algunos sin saber que contaba con campus en dos ciudades. Tras la sorpresa inicial, todos están encantados con su destino.

Isabel Augusto es de Angola, Sara Gonçalves y Adriana Afonso son de Portugal, Odair Bonacina es de Brasil y Catalina Campos, de Chile. Todos comparten este año facultad y experiencia lejos de casa.

Esa distancia es relativa para algunas. Las alumnas de Portugal comentan que eligieron la USC para sus estudios de Erasmus porque quieren formarse para poder trabajar tanto en Galicia como en Portugal. Sara Gonçalves es de Melgaço y Adriana Afonso, de Valença, dos localidades situadas al otro lado del río Miño. Comentan que hasta podrían ir a casa los fines de semana, como cualquier alumno gallego.

Ellas sí que eligieron Lugo como destino. Cuentan que querían venir juntas y que las oportunidades que les ofrecía la facultad de Enfermería lucense eran una buena opción para sus objetivos de este curso. La formación que reciben es puramente práctica y se desarrolla en el Hospital Universitario Lucus Augusti (Hula), igual que la de sus compañeros de Brasil y Chile. Valoran especialmente esta oportunidad porque en sus países no la tienen.

Valoran la formación práctica

Catalina Campos. SEBAS SENANDE

La chilena Catalina Campos explica que su plan de estudios ofrece formación genérica en materia de enfermería y solo permite especializarse a través de cursos de posgrado o máster. En este sentido, agradece la oportunidad de realizar una rotación por diversas áreas del Hula, para conocer los distintos servicios y modos de trabajar. "Por ejemplo, a mí me gusta la enfermería pediátrica, pero en Chile no tendría posibilidad de tomar contacto con esta especialidad hasta terminar la carrera. Si me planteo hacer un curso de especialización tengo que estarsegura de que me gusta y en Lugo estoy teniendo la oportunidad de comprobarlo. Aquí he conseguido hacer prácticas en el área que yo quería", comenta.

Los alumnos de Portugal y Brasil comparten esta opinión y también valoran mucho el contacto con la realidad de la profesión antes de terminar sus estudios.

Isabel Augusto. SEBAS SENANDE

La angolana Isabel Augusto todavía no disfruta de esta experiencia laboral. Está en un curso previo a las prácticas y ella asiste a clases teóricas en la facultad lucense. De hecho, ese era su objetivo: buscar una formación complementaria antes de enfrentarse al paciente real en Angola.

Dice que está "enamorada de Lugo", pero que llegó "por confusión". Su intención era estudiar en Santiago, pero se equivocó al solicitar destino. Hoy se alegra de eso. "Me gusta Lugo. Es una ciudad muy tranquila. Santiago es más agitado y para el objetivo que busco Lugo es mejor".

Las diferencias culturales entre Galicia y Angola son notables y ella está descubriendo un mundo nuevo. "Lugo es una ciudad muy tradicional. Me gusta como la gente preserva sus costumbres, su cultura".

Clima diferente

Odair Bonacina. SEBAS SENANDE

Lo que no le gusta tanto es el clima. "Angola es un país mucho más cálido y me está costando acostumbrarme al frío. ¡Y todavía no ha llegado el invierno!", comenta.

Precisamente por el invierno está esperando Odair Bonacina. Es de Brasil y nunca ha visto la nieve. Espera verla antes de marcharse de Lugo. No sabía que existía la ciudad hasta que llegó aquí. "No conocía nada", confiesa, pero está disfrutando de la experiencia personal y profesional.

Valora mucho la oportunidad de realizar prácticas, de conocer la realidad de la profesión, pues como sus compañeras, insiste en que el programa de estudios de su país no lo contempla de forma tan amplia.

Odair Bonacina quiere dedicarse a la docencia, por lo que ya está valorando la posibilidad de regresar a Galicia o a Portugal dentro de unos años "para hacer el doctorado". Tiempo al tiempo.

De tapas y turismo

Sara Gonçalves. SEBAS SENANDE

De momento, disfrutan de estos meses de estancia y aprovechan para conocer otros lugares de Galicia e incluso del resto de España. Este fin de semana, Catalina, Sara y Adriana visitarán Asturias y aprovechan la conversación para pedir sugerencias para próximos viajes.

La esencia de Lugo, ya la han captado. "Nos encantan las tapas", dicen todos a coro. Isabel Augusto confiesa que el primer día preguntó el precio antes de tomar su pincho. "Entré en una cafetería, pedí un café y me pusieron algo de comer. Pregunté cuánto costaba y me sorprendí mucho cuando me dijeron que no había que pagar". Más o menos esa fue la reacción de todos.

Buscar piso es difícil

Si algo les disgusta de Lugo es la dificultad para encontrar alojamiento. Coinciden en que buscar piso es complicado y mucho más si es para unos meses, no para el curso completo. Todos viven en pisos compartidos lejos del campus y tienen que cruzar la ciudad para llegar a la facultad de Enfermería. "Los enfermeros andamos mucho, somos gente sana", comentan entre risas.

Adriana Afonso. SEBAS SENANDE

Sara y Adriana visitaron Lugo en agosto. "Portugal está relativamente cerca y pudimos hacerlo, pero nos fuimos sin encontrar piso", comentan. Sus compañeros de Chile, Angola y Brasil tuvieron que buscarlo a distancia, a través de portales inmobiliarios, y reconocen que es lo más complicado de la experiencia.

Todo lo demás, lo recomendarían sin dudar a cualquier estudiante que busque destino.