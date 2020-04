Alumnos lucenses comenzaron ya a recibir los ordenadores de la Xunta

Nayalis ya no volverá a enviarles a sus profesores por correo electrónico fotos de los ejercicios que, previamente, hacía y escribía a mano de la forma más tradicional posible: con papel y bolígrafo. Tampoco Raúl tendrá, desde hoy, que ir corriendo a un cíber para poder imprimir aquello que, con mucha dificultad, escribe en el teclado de su teléfono móvil.

Estos dos chicos son algunos de los alumnos lucenses que disfrutarán de un ordenador E-Dixgal, cedido por la Xunta, para que puedan seguir las clases y hacer los trabajos online que les encarguen sus profesores. El objetivo es que no haya diferencias sociales en el acceso a la educación y a la tecnología.

“Más cómodo es el ordenador que el móvil. No hay comparación. Yo no tengo ordenador y no me quedaba otro remedio que estudiar solo con el teléfono móvil pero ahí es mucho más difícil escribir un texto, la pantalla es más pequeña y tampoco tienes todos los programas que hay en el ordenador”, comenta Raúl, que estudia primero del ciclo medio de Cocina en el IES Sanxillao, centro que le comunicó este lunes que le facilitaría un ordenador para poder seguir estudiando desde casa y que irá a buscar hoy.

“Es solo un préstamo. El instituto o la Xunta te lo deja hasta que pase la situación de confinamiento. Luego, hay que devolverlo. Es una gran idea porque hay gente que no tiene acceso a un ordenador y así todos los alumnos disponemos de las mismas facilidades para poder estudiar online. Esto nos da más tranquilidad para sacar el curso”, afirma este chico.

Nayalis Nina Reyes también estudia en el mismo centro pero en su caso está haciendo cuarto de Eso. Esta joven ya estrenó este lunes el dispositivo puesto que fue a recogerlo en cuanto la llamaron del centro. “Con este ordenador, voy a avanzar mucho más en mis estudios que con el teléfono. Yo tenía uno, pero se me estropeó y la verdad es que iba fatal. Al final, no me quedaba otra que usar el teléfono y, en realidad, ya estaba adaptada a trabajar con él porque era la única manera posible de hacer los deberes. Sin embargo, si no fuese por este préstamo, creo que acabaríamos comprando un ordenador nuevo porque se trabaja mejor”, cuenta esta chica.

En algunos centros educativos lucenses, como el IES Sanxillao, los ordenadores llegaron este lunes. Les corresponde tres dispositivos por colegio o instituto. La dirección los entrega a aquellos alumnos que carezcan de estos medios.

INTERNET. Aunque tanto Raúl como Nayelis disponen de internet en casa, el ordenador que les presta la Xunta cuenta, además, con una conexión gratuita a la red para que estudiar no suponga un gasto a mayores para las familias beneficiarias de este plan.

La Xunta comenzó el pasado jueves a distribuir mil ordenadores portátiles destinados a las familias con menos recursos y cuyos hijos cursen Secundaria, BAC o FP. Esta medida se realiza en colaboración con los operadores R, Vodafone y Orange.