Alumnos de Hostelería del IES Sanxillao se quejan de frío intenso en la cocina

Alumnos de Formación Profesional del IES Sanxillao denuncian que pasan un frío intenso en la cocina, estrenada en el inicio de este curso escolar, ya que no cuenta con calefacción. "Pensaron que, como era una cocina, no hacía falta, pero la verdad es que, con el sistema de extracción de las campanas que hay sobre los fogones, no se genera calor suficiente como para calentar una cocina tan grande", explica uno de ellos.

Además, recuerdan que, si bien en el momento de cocinar pueden estar activos lo que contribuye a sentir menos frío, las clases incluyen momentos en los que deben estar parados atendiendo a las explicaciones del profesorado. Inciden en que resulta complicado concentrarse en unas instalaciones que, por ejemplo, este miércoles estaban a 2 grados de temperatura.

En el caso de los estudiantes de los ciclos de Cocina, se espera que se encuentren en ese espacio "con una chaquetilla de cocinero, pantalón, delantal y gorro de tela fina", cuando en las cocinas profesionales se suele llevar indumentaria especial para el frío en algunas salas que exigen una temperatura especialmente baja para que el personal trabaje de manera más confortable.

Los alumnos se han quejado al profesorado y a la dirección, sin que se haya producido ningún cambio hasta el momento. Cuentan que se les dijo que se pondrían cañones de aire caliente pero que después se les aseguró que los inicialmente previstos no eran los adecuados para esas instalaciones. Mientras, todo sigue igual y se ven obligados a acudir a clase en un ambiente gélido, especialmente en los últimos días cuando han bajado de manera tan rotunda las temperaturas.

Por su parte, la Consellería de Educación se ha limitado a asegurar que "a unidade técnica está a estudar a petición para adoptar as medidas que sexan necesarias para mellorar o confort térmico da comunidade educativa".

La nueva cocina del IES Sanxillao se encuentra en la ampliación del centro abierta para este año lectivo. La obra supuso ganar 662 metros cuadrados y dotar al centro de un nuevo taller restaurante, obradores de panadería y repostería, y zonas de elaboración de calientes y fríos, además de nuevo equipamiento específico.

Permitió así incorporar los estudios de FP de Panadería y Pastelería, el ciclo superior de Guía y Asistencia Turística y un ciclo dual de Servicios de Restauración.