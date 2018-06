Alumnos de la Escola de Música de Lugo llevan hasta tres meses sin clase

Decenas de alumnos de la escuela municipal de música llevan meses sin recibir clase después de que sus profesores se pusieran de baja y no se cuente con candidatos para cubrirlas al no existir listas de sustitución.

En esa situación se encuentran la veintena de alumnos de Big Band, así como los de trompeta, otra clase que imparte el mismo docente, que lleva tres meses sin poder trabajar. Ocurre lo mismo con el profesor de pito pastoril, que también imparte clase de tambor y que es el jefe de estudios.

La Asociación de Amigos e Usuarios da Escola de Música (Amuesmu) se quejó ante el Concello por el hecho de que, un centro de estas características, trabajase sin disponer de listas de sustitución de su personal docente. Por ese motivo, este año se redactaron las bases para elaborar esas listas, pero la iniciativa se quedó ahí y no hay listas propiamente dichas. No se cuenta, por tanto, con profesores a los que recurrir si alguno de los que está en ejercicio enferma y se pone de baja.

Por el momento, lo que sí hay es una lista a la que se recurre para cubrir alguna ausencia puntual, pero no de especialistas. Así, un docente de un instrumento puede asumir una clase un día de otro instrumento. Sin embargo, esa medida no es válida para una baja larga.

La situación de desamparo que sienten muchos estudiantes hace que se planteen abandonar las clases. Por ejemplo, uno de Big Band reconoce que no cuenta con tener clase ya este curso y que no repetirá matrícula el que viene porque entiende que este curso se ha dado un paso atrás, al no poder ensayar ni dar un concierto, que es algo incluido en su formación. Destaca la implicación de los docentes pero recuerda que todo el mundo puede ponerse enfermo y es preciso contar con quien le pueda sustituir.

La situación está logrando trasladar un estado de malestar al alumnado del centro, cuya situación interna está marcada además por los problemas que arrastra la Banda de Música y por la sentencia que echó abajo la reforma de la relación de puestos de trabajo de los músicos que permitió que estos ampliaran el horario y, de ese modo, pudieran trabajar dando clases en la escuela.

El fallo judicial, firme desde hace meses porque fue confirmado por el Tribunal Supremo, dejó en el aire la situación de los miembros de la Banda, cuyo contrato original era a media jornada.

El gobierno local confió en una nueva reforma de la relación de puestos de trabajo para hacer viable que los músicos siguieran trabajando en la escuela municipal, pero esa solución no hay llegado todavía, con lo que la inseguridad reina entre los músicos de la plantilla municipal.