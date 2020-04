Alumnos da USC instan a resolver a "incerteza" sobre as avaliacións 

Representantes do alumnado de graos e másteres impartidos na Universidade de Santiago de Compostela (USC), tanto no campus compostelán como no de Lugo, reclaman á institución académica que se resolva "coa maior rapidez posible" a "situación de incerteza" que lamentan que existe en relación ás avaliacións, nun curso marcado pola interrupción das clases presenciais ante a crise sanitaria.

A través dun comunicado, maniféstanse así un día despois de que as tres universidades galegas acordasen, nunha reunión coa Consellería de Educación, manter o calendario virtual o que resta de curso, no que non se retomarán as clases presenciais. Quedou por pechar a forma na que se avaliarán os contidos, un tema que prevén tratar nun novo encontro a finais de abril en función da evolución da alerta provocada pola expansión do coronavirus.

Así as cousas, e ao tempo que agradecen as medidas adoptadas pola USC para "tentar facer a situación o máis levadeira posible", os representantes dos alumnos chaman a ter en conta o seu punto de vista e solicitan coñecer as alternativas de avaliación.

Ademais, e "dadas as dificultades para seguir adiante co actual sistema de avaliación", apostan por que tamén se teñan en conta "outras vías ademais dos exames" e mesmo estudar "a posibilidade de superación da materia sen levar ao cabo avaliacións", "como sería o caso de optar polo aprobado xeneral ou liquidación do cuadrimestre ou curso". Salientan tamén que, "dada a gran heteroxeneidade de graos", non é posible aplicar un único método para todos os centros e cómpre ter en conta as súas situacións.