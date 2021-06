Dos alumnos del Ánxel Fole ganan un concurso internacional de videojuegos

Dos alumnos que cursan segundo de ESO en el IES Ánxel Fole, Adrián Agruña y Alberto Fernández, se convirtieron en vencedores de un concurso internacional de diseño de videojuegos basados en el covid, convocado por la empresa de nuevas tecnologías DXC Iberia Codes en España y Portugal y en el que participaron 400 jóvenes de ambos países.

El fallo del certamen se hizo público este lunes, sobre las cinco de la tarde, en un acto que se difundió vía streaming y que tanto los alumnos del Ánxel Fole ganadores, como su profesora, Nieves Martínez, y otros participantes siguieron online desde un aula del centro.

El certamen se convocó en dos categorías: para alumnos de quinto de Primaria a primero de ESO, que se fue para Gijón, y para los de segundo a cuarto de ESO, que quedó en Lugo.

Los ganadores cursan segundo A y tienen 13 años. Adrián y Alberto utilizaron un programa de codificación, Scratch, para diseñar el videojuego que, como todos los demás, tenía que estar basado en la pandemia de covid. De hecho, el concurso llevaba por lema Héroes covid.

"Adrián y Alberto hicieron un juego multiplataforma con el programa Scratch, en el que tres jugadores van superando fases tras matar bichos del covid. El videojuego hecho por estos alumnos en concreto consiguió superar varias fases hasta llegar a la final e imponerse como vencedor. Para ello, tuvo que pasar varios filtros. Entre ellos, el de los trabajadores de DXC Iberia Codes, el de los cargos y también el de los hijos de estos, ya que pretenden que el juego sea probado por chavales de la misma edad y que ellos den su opinión también a la hora de hacer la selección", explicaba ayer Nieves Martínez, la profesora de Tecnología del IES Ánxel Fole que se ocupó de la coordinación de los proyectos que se presentaron a este concurso y que no ocultaba su satisfacción porque dos de sus alumnos lograron clasificarse como campeones.

Adrián y Alberto no fueron los únicos participantes del instituto en el concurso. Ellos solo conformaban un equipo pero, en realidad, había nueve más. En total, fueron veinte los chavales del centro que decidieron tomar parte en el certamen.

Otras tres jóvenes se alzan con un premio de fotografías para 3D

son amigas desde que eran muy pequeñas y ahora, además, comparten el primer premio, a nivel provincial, del, organizado por la Universidade de Santiago (USC). Las tres son alumnas del, de segundo B.El certamen consistía en sacar fotos de un objeto con el fin de secuenciarlas e introducirlas en un programa informático que las convertiría en un modelo en 3D. Ellas eligieron unapara presentar a concurso. Como premio, se llevaron una tableta cada una y otra para la profesora de Tecnología, en este caso Ana Lamas, y 1.200 euros."Nos lo pasamos muy bien porque es toda una experiencia y, encima, ganas algo. Nos costó al principio porquepara convertir en 3D —incluso una muñeca—y estábamos un poco desesperadas porque no nos gustaban, no se veían bien las tres dimensiones, hasta que un día, desayunando, vi unas lentejas y se me ocurrió hacer una foto con las lentejas metidas en una taza de desayuno. Y, al final, ese fue el proyecto elegido", comenta Antía Corral Meilán.Para Yaiza también fue esta una experiencia muy positiva. "No contábamos con ganar pero ahí estamos. Había trabajos muy buenos, la verdad", dice.Lucía se quedó, por otra parte, con. "El año que viene, volveremos a presentarnos", anuncia. Esta joven considera, además, muy útil todo lo aprendido "pues aprendes a modelar en 3D un objeto y también puedes hacer videojuegos con esta tecnología", afirma.