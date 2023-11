Dos chicas lucenses, Sandra González Fernández, alumna del IES Xoan Montes de Lugo, y Shaila Castrelo Vázquez, que estudia en el IES Monterroso, se acaban de hacer con el premio extraordinario de educación secundaria obligatoria que convoca la Xunta. El premio es de mil euros y un reconocimiento a su valía, pero mejor que todo ello quizá sea el orgullo de las familias y el saber que ellas pueden con todo lo que se proponen.

Un ejemplo de todo ello es Sandra, según cuenta Alejandro, su padre, que no puede dejar de destacar de que, con solo dieciséis años, la joven lucense decidió dedicar un montón de horas en verano a estudiar para preparar una prueba que es dura y a la que solo se llega si se tienen previamente unas notas extraordinarias.

El premio distingue a los veinte mejores alumnos de Galicia, adolescentes con expedientes brillantes y que, con frecuencia, son excelentes en otros campos.

Es el caso de Sandra, que es una atleta notable. Forma parte de la Escola Atlética Lucense y hace solo unos días quedó tercera en el Cross Ponte Romana. Los resultados deportivos son consecuencia de su entrega, ya que entrena seis días a la semana.

Pero el deporte para ella también es devoción. Sandra acude también a correr en familia en algunas pruebas, ya que comparte la afición con sus padres y este fin de semana, por ejemplo, los tres irán a la San Martiño de Ourense.

Y dedicar tiempo a estudiar y a entrenar no supone que no tenga otras pasiones. Aunque el tiempo no le sobra, le encanta la montaña y cuando puede se suma a las desafiantes rutas del Club Acivro, que preside su padre, cuenta un feliz Alejandro.