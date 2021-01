Alumnas del doble grado se quedan sin titular como maestras de Primaria

La USC niega la titulación de maestra de Educación Primaria a las, impartido en la facultad de Formación del Profesorado. Esta decisión va en contra de lo que dice la memoria del, hasta hace poco, plan de estudios de la doble titulación donde se reconocía el derecho al grado en maestro de Educación Primaria al terminar el cuarto curso, con sus respectivos créditos y el Trabajo de Fin de Grado, situación superada por todas las afectadas, actualmente en quinto.

Las alumnas se ven muy perjudicadas por esta decisión ya que, debido a esto, no pudieron inscribirse en las listas de interinos para poder trabajar en este curso ni tampoco pudieron concurrir a plazas en centros privados.

Desde el decanato de la facultad, se realizaron gestiones ante el equipo de gobierno de la USC que todavía no dieron su fruto. La decana, Carmen Sarceda, reconoce que esta primera promoción está en una situación «difícil» al no poder titular, pese a que el plan de estudios así lo contemplaba.

"La interpretación de la universidad es de que no son dos títulos, sino uno y, por lo tanto, la titulación del doble grado tendrá lugar al final del último curso. De hecho, el espíritu de los dobles grados es que el reconocimiento de competencias tendrá lugar al finalizar los cinco cursos", indica la decana.

BECAS. El problema tiene, además, otra vuelta de tuerca. Si la USC no reconoce que estas alumnas tengan derecho al grado de maestras en Educación Primaria, una vez finalizado cuarto, el Ministerio de Educación les niega, a su vez, las becas de colaboración y de estudios universitarios por considerar que ya tienen un título de grado, al haber superado cuarto, y, por lo tanto, alega que no hay derecho a beca en una titulación del mismo rango que la ya cursada y aprobada. "No se las conceden porque el ministerio dice que ya tienen un título universitario dado que en sus expedientes figuran los créditos y el Trabajo Fin de Grado superados", afirma Carmen Sarceda, quien añade que alguna de las becas, como las de colaboración, son de 2.000 euros.

Esta situación paradójica será corregida de cara a los alumnos de la promoción siguiente, tras modificarse el plan de estudios del doble grado para evitar que se repita esta situación el año que viene. Sin embargo, a la primera promoción no se les ofreció todavía ninguna alternativa. "Durante toda a carreira sufrimos fallos organizativos que aceptamos, conscientes de ser a primeira promoción. Porén, estes últimos erros teñen consecuencias moito máis graves e, ante a falta de resposta administrativa e o sentimento de engano, iniciaremos os trámites xudiciais pertinentes para poñer fin a unha situación que supón un gran agravio", aseguran las alumnas afectadas.