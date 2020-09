Alumnado rural que cursa Bac en Lugo denuncia problemas de transporte

Alumnos de la zona rural que cursan Bac en Lugo y que se ven afectados por el cambio al horario lectivo de tarde, como medida para evitar la expansión del virus y ante la falta de espacio en los centros, lanzaron sus quejas a través dadas las dificultades de transporte que prevén tener para volver a sus casas tras las clases en la ciudad.

Algunos de estos alumnos utilizaban tradicionalmente el transporte escolar pese a que solo se tiene derecho a este servicio hasta cuarto de Eso, el último año de enseñanza obligatoria. Sin embargo, si había plazas libres disponibles, los chavales podían ser transportados sin problema.

Ahora esto no es posible dado que por la tarde no habrá bus escolar pero, además, tampoco tendrán opción de ir al instituto o volver a sus casas en los coches de línea al no coincidir los horarios con las clases o no haber siquiera el servicio. Este problema afecta, especialmente, a los alumnos procedentes de O Corgo, Nadela, Guntín, Portomarín y varias parroquias de Lugo como San Xoán de Campo, Saá o Soñar. Los afectados piden un acuerdo entre Xunta, ayuntamientos y Diputación para encontrar una solución.