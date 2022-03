Alternativas na Xustiza exige personal de apoyo para la jueza que reforzará Penal

El sindicato Alternativas na Xustiza-CUT solicita personal de apoyo para la jueza de refuerzo que se unirá a los dos juzgados de lo Penal de Lugo a partir del próximo 1 de marzo. Desde el sindicato recuerdan que el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz Castroverde, anunció el pasado 24 de febrero —en una visita a la capital lucense— que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial había autorizado la concesión de una plaza de juez de refuerzo para los dos juzgados de lo Penal de Lugo, que será cubierta por la actual titular del juzgado Mixto número 2 de Becerreá.

Según el plan de actuación propuesto, la magistrada deberá celebrar un mínimo de 25 juicios al mes en cada uno de los dos juzgados y dictar 150 sentencias al trimestre. Sin embargo, Alternativas na Xustiza considera que «para a tramitación de todo ese traballo é imprescindible que a maiores da xuíza de reforzo se nomee pola propia xunta de Galicia persoal dos corpos de Xestión, Tramitación e Auxilio. Para a tramitación dos sinalamentos dos xuízos, das sentenzas e das execucións», comentan, «son imprescindibles un tramitador procesual de reforzo para cada xulgado. Non tomar estas medidas por parte da Xunta faría inservible o nomeamento do xuíz de reforzo, pois se a día de hoxe o xulgado está colapsado, non queremos nin pensar que pasaría se co mesmo persoal se intenta sacar máis traballo».

El sindicato insiste en que la labor en los juzgados «é un traballo en equipo» y considera que la concesión de una jueza de refuerzo no es suficiente. «Reiteramos a urxente necesidade de dotar aos xulgados de traballadores de reforzo para manter unha dinámica de traballo que poida cumprir o obxectivo de sanear a sobrecarga que afecta aos penales de Lugo», concluyen.