Un altercado en Marina Española se salda con varios heridos y dos arrestos

Un altercado nocturno en la calle Marina Española se saldó con varios heridos y con dos mujeres detenidas. Los agentes se trasladaron al lugar -sobre las seis de la madrugada del martes- después de que una persona llamara al 091 denunciando que se acababa de producir un robo con violencia.

Varias patrullas recorrieron la calle y accedieron al interior de diferentes establecimientos de hostelería para intentar localizar al autor del presunto robo. Según explicó el portavoz policial, cuando salían de uno de los locales, una mujer comenzó a increparles y a recriminarles su actuación, por lo que le pidieron que se identificara. La joven se negó a mostrarles su identificación y "continuó con su actitud", hasta que los agentes optaron por reducirla y trasladarla a comisaría.

Mientras tanto, su amiga se acercó a los policías y les gritó que la soltaran. La chica los increpó y también fue reducida y detenida. Finalmente, las dos mujeres pasaron la noche en los calabozos de la Rúa Chantada -acusadas de sendos delitos de atentado contra los agentes de la autoridad- y el martes por la tarde fueron puestas a disposición del juzgado y quedaron en libertad.

Como consecuencia del altercado, varios agentes resultaron heridos y tuvieron que recibir asistencia médica en un centro hospitalario.

DETENIDAS. Las mujeres, por su parte, denunciaron en el juzgado, ya que aseguran que los agentes las golpearon y actuaron en todo momento con gran violencia. "Un policía le pidió la documentación a mi amiga de muy malas maneras y ella simplemente le dijo que se la pidiera bien o no se la entregaba. Entonces la tiraron sobre el asfalto y le doblaron los brazos. Yo me acerqué para decirles que la soltaran y también me retorcieron los brazos y me metieron en el coche como si fuera una perra", explica.

Según el testimonio de la mujer, una vez en comisaría, uno de los agentes la golpeó. "Nada más bajarme del coche, y todavía esposada, el policía me agarró del cuello y me intentó ahorcar. Me levantó por los aires y casi me deja sin respiración. Después me golpeó en la cara con fuerza y me tiró sobre una silla azul. En ese momento había más policías mirando, pero nadie hizo nada. Después, el agente dijo que yo lo había mordido, pero eso no es cierto en absoluto. Lo único que hice fue patear la ventana del coche patrulla y decirles dos groserías por lo mal que me estaban tratando", asegura.

La mujer también recibió asistencia médica. "Me hicieron varias placas en el Hula y no tengo nada roto, pero estoy llena de magulladuras y golpes. Cuando me llevaron a declarar, lo denuncié todo ante la jueza", dice.

LESIONES. Con su parte de lesiones, una de las mujeres detenidas asegura que quiere demostrar que los agentes "se excedieron" en su actuación. Los policías, por su parte, también aportaron al juzgado sus partes médicos para exigir las responsabilidades pertinentes si se celebra el juicio por un delito de atentado a los agentes de la autoridad.