"As altas cifras de matrícula deste ano son insólitas en Humanidades"

O GRAO DE Xestión Cultural logrou sacar este ano o sorriso ao decano de Humanidades, Gonzalo Francisco Fernández Suárez, e ao resto do profesorado. Despois de moitos anos, de ser esta facultade a que tiña menos matrícula de todo o campus, este curso conseguiu encher practicamente todas as prazas deste novo grao. De feito, nunca se viron tantos alumnos neste centro ata este curso.

Como foi a matrícula no novo grao de Xestión Cultural?

Temos moi bos números. Ofertabamos 45 prazas e cubrimos 43.

Satisfeitos con esta boa acolllida por parte do alumnado?

Por suposto, canto máis se pensamos que tivemos só dous meses escasos para dar a coñecer este grao. Non puidemos facer máis promoción do mesmo porque a Axencia de Calidade do Sistema Universitario aínda o aprobou na primeira quincena de maio e ata que se cumpre este trámite, non se pode anunciar. Estas cifras de matrícula son insólitas na facultade de Humanidades. Nunca se acadaron os números dete curso co anterior grao de Ciencias da Cultura. Isto amosa un cambio na facultade de Humanidades, sen lugar a dúbidas. Un aviso deste éxito puido ser que xa tiñamos, de antes, moi bos números no master de Xestión Cultural e creo que, a partir de agora, as cifras aínda van a poder ser mellores.

Cales foron os motivos polos que captou tanto alumnado este novo grao en Humanidades?

É un grao moi atractivo, netamente profesionalizante, cunhas materias configuradas para as necesidades que pode ter un xestor cultural. Se cadra tamén influiu na alta matrícula que ofrecemos dúas modalidades: a presencial e a semipresencial, con clases por streaming. Houbo moita máis demanda en semipresencial. De feito, tiñamos, nesta modalidade, inicialmente só 20 prazas e, ao final, suma 29 porque había moita máis demanda que na modalidade presencial. Iso tamén pasou en Administración e Dirección de Empresas (Ade), alí había 10 prazas e, en cambio, hai 14 matriculados. A USC permite o trasvase de alumnos dunha modalidade a outra se hai máis demanda.

Que tipo de alumnado é o que amosou interese por esta nova titulación?

Hai xente de diversa procedencia. A maior parte é de fóra da provincia de Lugo. Digamos que o 46 por cento dos alumnos son da Coruña e un 16 por cento, de Pontevedra. Moitos son da franxa atlántica. Hai xente mesmo de Baiona. Pero tamén hai unha alumna estranxeira, de Chile, recentemente instalada en Galicia, que veu a matricularse ao novo grao a Lugo. Veu, sobre todo, xente de zonas onde hai unha alta implantación das industrias culturais.

Que formación teñen estes novos estudantes da facultade?

Hai de todo: xente que entrou coa proba de Abau procedente dos bacharelatos de Humanidades e de Artes, tamén hai xente que fixo ciclos de FP (de Informática, de Comunicación, Imaxe e Son, Produción Audiovisual...), xente que entrou coa Selectividade, que vén do sector do marketing e da publicidade, titulados en animación sociocultural e en turismo e tamén alumnos que teñen formación universitaria en Dereito, Xeografía e Historia, Arte, Filosofía, Enxeñería Técnica Agrícola, Psicoloxía, Ciencias Empresariais ou Filoloxía Galega.

De que idades son os alumnos?

Pois témolos desde os 18 anos ata algún que supera os 50. Hai moitos perfís diferentes de alumnado, o que dá idea de que gustou moito a programación de materias que fixemos. Neste grao pódese estudar tanto antropoloxía como novas tecnoloxías, industrias culturais, dereito na xestión cultural, patrimonio artístico, turismo cultural, medios audiovisuais, artes escéncias, información xeoespacial, o Camiño de Santiago ou a produción de textos para a xestión cultural, entre outras materias contempladas no currículo.