Alonso Montero recibe a homenaxe do IES Lucus Augusti: "Paréceme excesivo"

"Paréceme excesivo. Se cadra dentro de 10 ou 12 anos merecereino". Aos seus "95 anos e medio" o catedrático e expresidente da Real Academia Galega Xesús Alonso Montero recibiu este venres unha homenaxe no instituto Lucus Augusti, no que foi profesor de Lingua e Literatura Española entre 1960 e 1976, nos estertores da dictadura.

Alonso Montero dixo que eses foron "os 16 mellores anos" da súa vida "pese ao comisario da Policía e as multas dos gobernadores civís", precisou. "Foi o meu instituto. Non sei se fun bo profesor. Fíxeno o mellor que pueden", agregou.

Alonso Montero. XESÚS PONTE

O catedrático e expresidente da RAG asegurou que a literatura galega goza dun "estado extraordinariamente bo", pero sobre a lingua dixo que precisaría "15 días" para explicalo.

"Tecnoloxicamente e cientificamente estamos no ano 2024, pero parece que estamos no Paleolítico inferior", afirmou Alonso Montero, en alusión "as guerras televisadas e a un dos maiores conflitos na historia da humanidade, o que padece o pobo de Gaza".

Alonso Montero, o acto da súa homenxe. XESUS PONTE

Persoas da cultura de toda Galicia asistiron a esta homenaxe, na que interviron exalumnos de don Xesús, como os xornalistas José de Cora, Perfecto Conde ou Fernando Ónega, catedráticos como Antonio Prado ou escritores como Paco Martín, que salientaron que é unha figura indiscutible das letras galegas, un incansable defensor da lingua desta terra e de inquebrantables convicións que motivaron que fora prendido, así como un profesor que removeu as conciencias dos seus alumnos, aos que ensinou a pensar, a analizar a realidade, a comprender...

O homenaxeado lembrou no seu discurso a primeira lección que impartiu neste instituto o 12 de octubro de 1960 na que, inspirado na obra de Sartre Que é a literatura? , se preguntaba que é escribir, para que, para quen...