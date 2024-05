Operación alojamiento en el campus de Lugo

Es mayo y se acerca el momento de que los estudiantes busquen alojamiento para el próximo curso. La USC abre el plazo para solicitar plazas en sus residencias universitarias. En Lugo gestiona directamente la Bal y Gay, que ofertará en la convocatoria ordinaria unas 90 plazas.

La residencia es una opción privilegiada, ya que está en el corazón del campus y a un paso de cualquiera de las facultades, con excepción de Formación de Profesorado, que permanece en el centro. Pero las ventajas no se limitan a la ubicación e incluyen también factores como el precio: el coste ordinario por una habitación individual es de 292 euros al mes, explica Pilar Murias, vicerrectora de Estudiantes y Cultura.

Pero el precio, de facto, puede ser mucho más bajo y reducirse progresivamente en función de las circunstancias económicas de los alumnos, hasta llegar a los 60 euros al mes para algunos alumnos en situación "delicada".

En la residencia lucense se reservan parte de las plazas también para los programas de movilidad internacional, importantes para poder captar alumnos extranjeros, y en los programas de la USC se tiene en cuenta también la llegada de alumnos refugiados o de países en conflicto.

Al precio y la posibilidad de estar en contacto con un amplio perfil de estudiantes universitarios, los usuarios unen otras ventajas, como las de disfrutar de un buen número de servicios, ya que hay desde gimnasio hasta salas de estudio y biblioteca.

A la vez que se abre la solicitud de plazas en Lugo, hasta el 27 de junio, el proceso se pone en marcha también en Santiago, donde la oferta es más amplia y llega a unas 850 plazas.

El plan para el campus de Lugo: más habitaciones para los universitarios

Hay más habitaciones en Santiago porque la sede universitaria es más antigua, y también hay más alumnos en Compostela, señala Murias, que dice que el alojamiento de los alumnos es una cuestión que preocupa al gobierno universitario, que es consciente de la escalada de precios de las viviendas de alquiler un problema que puede afectar al acceso a la universidad. De hecho, recalca, la situación se trató en el último claustro de la universidad.

Pero la solución no es sencilla, admite Murias. Edificar nuevas residencias no es una opción factible en este momento y se están buscando alternativas. Así, en este momento se está diseñando un plan de obras, a ejecutar durante el verano, cuyo objetivo central es recuperar espacios desaprovechados en las actuales residencias para crear algunas habitaciones nuevas y también mejorar los espacios comunes.

Para alumnos que planeen estudiar en Lugo el próximo curso hay una segunda alternativa de alojamientos público: la residencia Lug1. En ese caso depende de la Xunta y cuenta con 75 plazas en estos momentos.

Se trata de una residencia que está en la zona centro de la ciudad, aunque no se dedica en exclusiva a universitarios. Viven en ella también alumnos de FP y bachillerato. Ofrece también buenas condiciones, tras renovarse muchas de sus instalaciones en los últimos cuatro años.

Entrevista | Pilar Murias: "Abrímonos a colaboracións para o aloxamento estudantil"

Pilar Murias. VICTORIA RODRÍGUEZ

A USC estima que son suficientes as prazas que oferta en residencias universitarias?

O goberno de USC, e toda a comunidade universitaria no seu conxunto, está sensibilizado co problema que supón o aloxamento do alumnado e somos conscentes da escalada de prezos do alugueiro e da redución da oferta, sobre todo en Santiago, onde moitos pisos pasaron a ofertarse a turistas e non a estudantes.

Plantéxaxe a USC construír novas residencias?

Non é fácil, a verdade. De feito, non temos sequera financiación directa para as que xa temos. E somos con gran diferencia a universidade galega que ten maior oferta. Sumando as prazas que temos para convocatorias ordinarias e as que se ofertan para cuestións como mobilidade internacional andamos entre as 1.100 e as 1.200 prazas entre Santiago e Lugo.

"A rendas iguais, a praza na residencia é para a persoa co mellor expediente"

E que alternativas pode haber?

Na USC estamos abertos á colaboración con institucións públicas e tamén privadas que poidan facilitar o acceso dos alumnos ao aloxamento. Somos unha universidade que oferta moitas máis prazas que outras, pero non por iso deixamos de ser conscentes de que para captar alumnos é importante que poidan acceder a residencias ou pisos.

Cal é o criterio na adxudicación das prazas, o económico?

O económico é fundamental. A renda dos alumnos é o que máis puntúa, pero tamén inflúe o expediente académico. A rendas iguais, a praza é para a persoa co mellor expediente.