Almacenes y farmacias descartan que en Lugo haya mascarillas para todos

Desde que el pasado viernes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunciara que están estudiando imponer, o al menos recomendar, el uso generalizado de mascarillas entre toda la población como medida de protección contra el Covid-19, el interés de los lucenses por hacerse con este producto se ha multiplicado. El problema es que es un clavo sobre otro clavo: los almacenes de distribución y las farmacias lucenses, como las de todo el país, hace tiempo que están prácticamente desabastecidas de mascarillas y las previsiones son igual de negras. Es decir, ordene lo que ordene el Gobierno, no hay posibilidad material de cubrir la demanda.

José Manuel Leboreiro, gerente del almacén de Bidafarma (Sanal) en Lugo, fue el primer sorprendido al escuchar esta posibilidad, porque ellos mismos, que son los encargados de distribuir a las farmacias, no tienen en estos momentos "ninguna disponibilidad". Según explica, "tenemos encargadas a China, pero no creo que tengamos nada antes de dos o tres semanas. Pensábamos que íbamos a tener algunos pedidos que habíamos hecho antes, pero nos los ha retenido el propio Gobierno". El resultado es que lo más cercano que esperan tener es "un envío pequeño, de mascarillas quirúrgicas, para después de Semana Santa".

También tienen pedidos de las FFP2 y P3, "por pedir que no quede", pero sus esperanzas de recibirlas son aún menores, porque el mercado está copado por las administraciones con destino a los centros hospitalarios. "Y todo se fabrica en China, ese es el gran problema". El resultado, explica Leboreiro, es que los precios además se han disparado: "Las quirúrgicas, por ejemplo, han subido un 80%. Y estamos recibiendo ofertas de importadores en las que te triplican los precios y te piden el dinero por adelantado. Es que ni puedes entrar a negociar".

DE DOS EN DOS. La posibilidad de que cada lucense pueda contar con mascarillas es, por tanto, una quimera. Lo confirma a pie de mostrador Santiago Torres, titular de la Farmacia Lavandeira, en Avenida da Coruña. Y eso que él ha sabido moverse y, tras remover Roma con Santiago, pudo recibir una partida de las quirúrgicas el viernes y espera otra para mañana lunes. "Se agotan en el día. Y eso que solo vendemos un máximo de dos por cliente, porque nuestro objetivo es que esté protegida la mayor parte posible de la población, no ganar dinero". Los precios, indica, se han multiplicado por seis por la pandemia.

En cualquier caso, se trata de cantidades ridículas cuando se habla de toda la población: "Si el Gobierno toma esa decisión, no va a haber mascarillas, creará alarma social", opina ese farmacéutico.

Coincide con Leboreiro en que el origen del problema es que "el mercado es global. Si se está comprando a 0,84 céntimos por mascarilla en China y además llega EE.UU. y paga el doble y se las lleva todas, poco puedes hacer. No queda otra que adaptarse y confiar en las instituciones".

Santiago Torres también comenta que en este momento ya no es tan perentoria la escasez de geles desinfectantes que se dio al principio de la crisis sanitaria, aunque el aumento en la producción de estos geles ha tenido otra consecuencia que es la que ahora está sufriendo el mercado: falta alcohol, que es la base con la que se fabrican. "La semana pasada me entraron tres botes", comenta a modo de ejemplo. No obstante, espera que acabe por arreglarse el problema, porque el alcohol sí puede producirse en España.