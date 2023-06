Alma Selene: "Cantaré para el personal del Hula por la atención a mi marido"

En agosto de 2021, su marido fue hospitalizado con neumonía bilateral por covid. Ahora, la soprano representará en el salón de actos del Hula ‘Las Ellas de Lorca’, un recorrido por el universo femenino del poeta con el que homenajea a los sanitarios que se volcaron con su pareja y otros lucenses en similar situación.

¿En qué consistirá el recital y cuándo será?

‘Las Ellas de Lorca’ es un espectáculo que estrenamos en la biblioteca provincial y que ahora representaremos en el salón de actos del Hula. Será el próximo lunes, día 19, a las 13.30 horas, con Vadim Yukhnevich, al acordeón, guitarra y canto, mientras que yo me encargaré de declamación, interpretación y canto. Es un recital en homenaje al personal.Sí, quiero reconocer la atención que prestaron a mi marido, darles las gracias por sacarlo adelante.



¿Qué le ocurrió a su marido?

Ingresó el 4 de agosto de 2021 con neumonía bilateral por covid. Inicialmente fue a planta pero a los dos días empeoró de tal manera que lo trasladaron a la Uci. Acabó estando allí cuatro meses y medio, más de un mes en coma inducido. Fue una situación durísima.

¿Temió por su vida?

Sí, varias veces. Se pasa lo que yo defino como un carrusel emocional. Vas al hospital siempre que puedes y un día sales más esperanzada porque aprecias cierta mejora y, al siguiente, ocurre algo que te hace verlo todo más negativo. Después de la Uci también estuvo más de un mes en planta porque, en total, la hospitalización se prolongó unos seis meses y eso también fue muy duro. Menos mal que pude pasar allí la noche con él.

En otro momento de la pandemia no hubiera podido visitarle.

Eso hubiera sido tremendo. Yo estuve todo el tiempo que me permitieron. Cada uno lleva sus sentimientos como puede, en privado, pero allí solo le contaba cosas positivas, intentaba darle ánimo. Le hablaba mucho, también cuando estaba en el coma inducido. Es algo que me parece muy importante, ese contacto.

Cuando se acompaña en un ingreso tan largo se acaba trabando relación con el personal.

Sin duda. El personal del Hula se vuelca con los pacientes. Nos ayudaron muchísimo y por eso quería agradecérselo.

¿Cómo está ahora su marido?

Prácticamente recuperado. La vuelta a casa no es nada sencilla. Después de un ingreso tan largo se tienen problemas de movilidad porque se pierde mucha masa muscular. Tampoco se sabe qué secuelas va a dejar una enfermedad que afecta a los pulmones. Ahora que ya ha pasado todo este tiempo empieza a estar casi como antes.

¿Por qué ha elegido este espectáculo en concreto?

Siempre me ha encantado la obra de García Lorca. Además, mi marido, que se llama Federico, otra coincidencia, estuvo presente en el estreno en la biblioteca y es un espectáculo que le gustó muchísimo. Esa es otra razón para elegirlo.