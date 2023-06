Alivio en la Abau tras los nervios iniciales: "Mejor de lo que esperaba"

"Mejor de lo que esperaba", le comentaba este martes una alumna a su madre, a la salida de la facultad de Ade en el campus lucense, tras realizar los dos primeros exámenes de la Avaliación de Bacharelato para o Acceso á Universidade (Abau), la antigua Selectividad. Pocos metros después otra estudiante lloraba desconsoladamente, pues veía peligrar la nota que precisa para estudiar el grado que desea, mientras su progenitora trataba de reconfortarla.

Como estas dos alumnas unos 1.300 estudiantes de la provincia de Lugo -casi 12.800 en toda Galicia- se juegan en tres días, hasta el jueves, su futuro universitario. La mayoría se examina en las facultades de Ade y Humanidades del campus lucense y poco más de un centenar en el IES Vilar Ponte de Viveiro.

Tras los exámenes de la primera jornada eran más los que salían satisfechos que descontentos. Los nervios y el agobio iniciales daban paso a una sensación de alivio y de que el coco no era tanto como lo pintaban.

Esa era la sensación de Lola Daniela Fernández, alumna de 18 años que acaba de cursar Bac en el IES Sanxillao de Lugo y que espera sacar la nota media suficiente para matricularse en el grado de Filosofía en el campus compostelano de la USC. Ella se tomó la experiencia relajada.

CÁLCULOS. Esa media, como la que precisa Lola, es el resultado de la suma del 60% de la nota de BAC y el 40% de la Abau de la fase general, en la que se tienen en cuenta las materias troncales. Pero los alumnos pueden incrementar esa calificación de acceso hasta en cuatro puntos en la fase específica, en los exámenes -siempre que se saque más de un cinco- de dos asignaturas que ponderen para el grado que quieran estudiar.

La presión que supone alcanzar esa nota de corte es otro de los factores determinantes para que los alumnos afronten esta yincana de tres días con más o menos nervios. Lola Daniela Fernández recocía que estaba "un poco nerviosa, pero nada del otro mundo. Es una experiencia más".

"Saíume bastante ben, despois de facer este exame xa estamos máis tranquilos. Os nervios son normais e fai falta repasar ata o final", explicaba por su parte Samara Martínez, que se examinó en Viveiro.

"No tengo preocupación porque no necesito nota, que sino sí", afirmaba Nico Álvarez, aunque precisaba que en la víspera "me agobié cuando repasaba". Este joven de 18 años del IES Sanxillao quiere estudiar un ciclo superior de FP de imagen.

La Abau arrancó este martes con el examen de Historia de España. Entre las preguntas figuraban elaborar una composición histórica sobre la II República o la Transición, además de preguntas sobre los pueblos prerromanos de la península Ibérica o la Reconquista.

"Historia penso que o tiñamos peor preparado todos, é o exame máis complicado, pero eu é o que máis estudara e foime bastante ben", relataba Fernando Yanes en Viveiro.

INMIGRACIÓN. En el segundo examen, el de Lengua Castellana y Literatura, cayó un comentario de texto sobre la inmigración y hubo preguntas sobre el Romancero gitano, de García Lorca y "Crónica de una muerta anunciada" de otro García, Márquez.

La mayoría de los alumnos coincidieron en que algunas de las preguntas eran previsibles. Raúl Díaz, del IES Basanta Silva de Vilalba, aseguraba que "se estudas non é unha proba difícil. É un exame máis, como os do instituto, cambia o sitio de facelo e que é decisivo para algúns dos que se presentan". En el caso de este joven de 18 años no precisa nota de corte porque quiere estudiar en A Coruña el ciclo superior de Desenvolvemento de Aplicacións Multiplataforma.

"Bastante ben, era fácil, había onde escoller. Hai que vir tranquilo, porque se te pos nervioso, despois non te acordas de nada", recomendaba Pedro Alonso Barro, otro de los jóvenes que se examinaron en Viveiro.